Gato carinhoso? Veja as raças de felinos mais dóceis

O gato é um ótimo companheiro, contudo, sua personalidade às vezes pode ser de um animal independente e mais sério. Mas será que existem raças felinas mais carinhosas ou isso vai depender do modo de criação?

Segundo o blog Petz, cada gato possui uma personalidade diferente, mas o ambiente onde ele vive também influencia, mas de qualquer forma, algumas raças felinas são realmente mais amáveis e dóceis que outras. Confira quais são:

Siamês

Não somente os mais carinhosos, mas os siameses também são os queridinhos de diversos tutores. A raça é amável, gosta de brincar e é bem apegada às famílias. Além disso, eles possuem muita paciência com as crianças. Uma curiosidade é que os siameses adoram ficar atrás das portas aguardando o tutor. Por isso é preciso cuidado ao abrir as portas de casa.

Persa

Em virtude dos pelos, dar carinho em um gato persa é quase inevitável. O bom é que eles aceitam o afago. Além do carinho, eles também gostam de um bom cochilo, por isso, caso você tenha uma vida mais tranquila, esse é a raça ideal.

Ragdoll

‘Ragdoll’ significa ‘boneco de pano’ e esse é um nome adequado para esse gato que gosta de ficar relaxado no colo dos donos. Os Ragdolls são grandes e com bastante energias para gastar. Eles se dão bem com crianças, com outros gatos e também com cães, por isso é uma boa escolha para que tem outros animais em casa.

Maine Coon

Essa não é uma raça tão conhecida, mas é impossível de passar despercebidos, já que eles podem chegar em até 1 metro de comprimento e pesar até 10 quilos. Mas o tamanho não esconde um temperamento amoroso e tranquilo. Os Maine Coons são populares nos Estados Unidos. A maior preocupação são com seus pelos, que precisam de uma escovação frequente.

