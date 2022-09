Frutas ajudam a melhorar a saúde mental, disse estudo de universidade britânica

Não é de hoje que nutricionistas chamam a atenção para os diversos benefícios de uma dieta equilibrada. Mas você sabia que, além da saúde física, as frutas podem ajudar também na saúde mental?

Sim, comer mais frutas está associado a um bem-estar mental maior e redução de sintomas depressivos, segundo estudo da Universidade de Aston (via Metro UK).

O trabalho buscou entender melhor a influência que a alimentação tem na saúde mental, algo ainda pouco explorado na ciência, que compreende mais os impactos na saúde física.

Os pesquisadores descobriram que as pessoas que comem mais frutas tiveram pontuações mais baixas para depressão e distúrbios mentais, em relação a quem consume industrializados e outros tipos de vegetais.

Quem comia alimentos salgados pobres em nutrientes, porém, apresentou pior bem-estar mental.

“As descobertas podem sugerir que lanches frequentes com alimentos salgados pobres em nutrientes podem aumentar os lapsos mentais diários, o que, por sua vez, reduz a saúde psicológica”, explicou o cientista Nicola-Jayne Tuck ao Metro UK.

O estudo levou em consideração a diferença entre idades, saúde geral e quanto exercício as pessoas faziam para chegar a essa conclusão.

O estudo ainda não chegar a comprovar essa relação direta, mas conclui que “definitivamente vale a pena tentar adquirir o hábito de abastecer a fruteira”.

Mas por que as frutas se sobressaem perante outros vegetais?

A diferença está na forma como elas são consumidas. “Tanto as frutas quanto os vegetais são ricos em antioxidantes, fibras e micronutrientes essenciais que promovem o funcionamento ideal do cérebro, mas esses nutrientes podem ser perdidos durante o cozimento. Como somos mais propensos a comer frutas cruas, isso poderia explicar sua influência mais forte em nossa saúde psicológica”, explicou Tuck.

O estudo entrevistou mais de 400 pessoas no Reino Unido sobre saúde mental e dietas. Os resultados foram publicados no British Journal of Nutrition.

