Especialista explica como pessoas tímidas podem ser mais confiantes no namoro

Iniciar um relacionamento pode ser um pouco complexo e ‘assustador’, principalmente para pessoas que são mais tímidas. Então como mergulhar de cabeça nessa paixão de forma confiante?

No podcast do site Metro Reino Unido, a coach de relacionamentos, Celeste Moore, comenta dicas para você ser uma pessoa mais confiante no namoro, principalmente se você for homem, e você confere as melhores aqui.

Utilize alguns pontos chaves

Mais do que a comunicação, a primeira coisa que as pessoas reparam são a aparência e o visual, sendo assim, Celeste indica uma análise de cores para que combine com o tom da sua pele. “Todo mundo tem diferentes tons de pele, cor dos olhos e cor do cabelo, e tudo isso depende das cores certas para você. Quando usamos a cor certa para nós mesmos, adicionamos uma cor natural à nossa pele, nossos olhos ficam mais brilhantes e somos mais notados”, explica.

Pratique as boas atitudes e analise as suas habilidades de comunicação

Ser educado nunca é demais, então é necessário que os homens pratiquem o cavalheirismo a partir da linguagem e também ações.

Preste atenção nas pequenas coisas

Para a especialista, uma dica de ouro é prestar atenção na conversa. “Ouça 80% e fale 20%”, comenta Moore. Hayley Quinn, outra especialista em namoro, diz que é mais importante entrevistar do que ser entrevistado.

“Uma simples troca de mentalidade que você pode fazer para se sentir mais confiante em seus encontros é se preocupar menos com o que eles vão pensar de você e, em vez disso, se concentrar nos valores que você gostaria de ver neles”, diz Hayley.

Outras dicas levantadas pelas especialistas são:

⋅ Tente não se preocupar com possíveis constrangimentos;

⋅ Não tenha medo de elogiar ou flertar;

⋅ Apoie-se e não desista.

