Especialista apresenta 3 dicas sobre como encontrar o parceiro ideal em apps de relacionamento

Para os que desejam buscar o amor de suas vidas através de aplicativos de relacionamento (Tinder, Badoo etc.), pode ser que estejam cansados de tentar algo sério e só de depararem com outros usuários em busca de casualidade. Contudo, ainda existem aqueles tão românticos quanto você, com os mesmos objetivos.

Especialistas apontam a possibilidade de um compromisso sério dar certo através do uso de apps amorosos. Contudo, é necessário haver filtro para não cair em ciladas e se machucar.

A garantia de sua segurança é um aspecto crucial, então tome sempre cuidado com perfis falsos e usuários com más intenções. Cheque sempre o máximo de informações que você puder sobre seu pretendente.

Desconfie de tudo e investigue!

1 – Conheça a pessoa (de verdade)

De acordo com a La Vanguardia, uma das grandes vantagens do contato digital é que você tem a oportunidade de saber muita coisa sobre ela antes de se conheceram na fora das telas.

O perfil da pessoa será como uma chave de entrada sobre o que está por vir. Em seguida, poderá conferir suas redes sociais, amigos, interações e tirar suas conclusões.

“Iniciar um relacionamento com alguém pela Internet permite que você descubra os gostos e desgostos da outra pessoa de antemão. É uma forma mais segura e saudável de conhecer pessoas porque você já fez uma seleção prévia”, assegura a fonte.

2 – Siga em frente se o interesse for mútuo

Dar um ‘match’ no Tinder, por exemplo, já é um caminho, pois, de certa forma, houve uma prévia de interesse. Contudo, a busca pelo mesmo objetivo – ter algo sério – deve ser mútua.

“Estava procurando um parceiro e sempre deixei claro desde o início, o que me serviu para filtrar. Se nós dois estivéssemos procurando a mesma coisa, iríamos ao WhatsApp para nos conhecermos melhor e quando já houvesse um interesse claro, ficávamos”, recomenda um usuário.

3 – Vá a fundo

Basear-se na seletividade sobre o que mostrar e aparência pode ser um tiro no pé. Não se prenda apenas ao visual e o quão interessante – e perfeita – a pessoa aparenta ser.

Busque manter suas expectativas equilibradas e realistas. A plataforma será apenas um meio de alcançar seu objetivo.