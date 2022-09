Copa do Mundo: quantos gols a seleção brasileira tem somando todas as Copas?

A primeira Copa do Mundo ocorreu em 1930 e que o Brasil é a seleção que mais foi campeã da competição, com cinco títulos (1958, 1962, 1970, 1994 e 2002) provavelmente todo o brasileiro sabe. Mas você sabia que a seleção brasileira foi a única que participou de todas as copas?

Contudo, mesmo sendo a maior campeã e a que mais participou, o país segue empatado com a Alemanha em número de jogos, sendo no total 109. Desses, o Brasil saiu vitorioso em 73, além de 18 empates e 18 derrotas.

Gols

As edições com maior número de gols foram a da França, em 1998, e a sediada no Brasil, em 2014, com 171 gols em 64 jogos, com uma média de 2,7 gols por jogos. Mas o recorde de médias de gols ocorreu em outra edição, na Suíça, em 1954, com 140 gols em apenas 26 confrontos, sendo 5,4 gols por jogo.

A ‘Seleção Canarinho’ tem 229 gols em copas por 81 jogadores diferentes, além de dois gols contras, segundo o site Goal,, ocupando o segundo lugar da artilharia, com três gols a menos que a Alemanha. Por outro lado, sofreu 102.

Artilheiro

O jogador brasileiro com mais gols em copas é Ronaldo Fenômeno, com 15 gols. Pelé vem em seguida, com 12.

Catar 2022

A copa tem início em 21 de novembro (segunda-feira) e se estende até o dia 18 de dezembro (domingo). A mudança na data da competição, que geralmente acontece entre junho e julho, ocorreu pois a temperatura do Catar, país sede, costuma ser muito alta na metade do ano, chegando em até 50 graus.

