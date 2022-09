Confira algumas dicas para aproveitar a final do CBLOL no Ginásio do Ibirapuera

Final do CBLOL será disputada na tarde do próximo sábado, 3 de setembro (Reprodução / Riot Games - Bruno Alvares)

Após semanas de partidas intensas e emocionantes estamos prestes a conhecer o campeão do segundo split do Campeonato Brasileiro de League of Legends. Neste sábado, 03 de setembro, paiN Gaming e LOUD disputam o título que também garante a classificação para o Worlds 2022.

Em sua segunda edição presencial após a pandemia, o CBLOL agora volta ao palco da final histórica de 2016: o Ginásio do Ibirapuera.

Com ingressos esgotados e um palco especial para receber jogadores e torcedores, preparamos algumas informações que podem ser úteis para quem vai curtir a série presencialmente.

Sobre o evento

Os portões do Ginásio do Ibirapuera serão abertos às 10 da manhã para receber o público, que terá acesso a uma série de atividades exclusivas realizadas antes da entrada no ginásio.

Na entrada, os torcedores receberão um kit contendo um copo, um par de “batecos”, cordão, máscara descartável e um cartão que dá direito ao resgate de uma skin de personagem dentro do jogo.

Enquanto aguardam o início da série, os torcedores poderão aproveitar espaços de Meet and Greet com jogadores e influenciadores, além de garantir suas recordações nas lojas oficiais do campeonato e dos times que participaram desta etapa da competição.

A preparação para as partidas terá início às 12 horas e às 13h a transmissão oficial da Grande Final será iniciada nos canais oficiais do CBLOL.

É AMANHÃ! 🔥



A Grande Final do #CBLOL acontece neste sábado, e teremos uma programação recheada desde cedo.



Se liga em todos os conteúdos que teremos antes do início da série entre @paiNGamingBR e @LOUDgg, no Ginásio do Ibirapuera. pic.twitter.com/zwgKNguDFG — CBLOL (@CBLOL) September 2, 2022

Torcidas organizam chegada ao ginásio

Um dos destaques desta final certamente será a presença das torcidas, que já estão prontas para torcer e gritar pelas equipes até o Nexus da última partida ser quebrado.

Preparando surpresas para os jogadores, os torcedores das equipes finalistas, e também de equipes que já deixaram o campeonato, se uniram para organizar a chegada ao ginásio. No Twitter, torcidas organizadas e grupos de torcedores compartilharam os preparativos para a Grande Final.

Confira alguns dos pontos de encontro e os blocos onde as torcidas de paiN Gaming e LOUD estarão concentradas:

paiN Gaming

Um dos pontos de encontro dos torcedores da paiN Gaming será a saída do Metrô Brigadeiro, linha 2 - verde, para a rua Maria Figueiredo. O horário previsto para o encontro é entre 8:30h e 9hrs*.

No Ginásio, a torcida dos Tradicionais está espalhada entre os blocos 5,6,7,8,9,18,19 e 20, sendo que nos blocos 6,7,9 e 20 estarão presentes as torcidas organizadas.

CONCENTRAÇÃO DA HDT



HORÁRIO: 10:45h

LOCAL: Ginásio Ibirapuera - atrás dos foodtrucks, bloco 19 e 20.



ABERTO PARA QUALQUER MENINA PAINZETE



Vamos fazer alguns conteúdos e distribuir algumas coisinhas pra vocês.



Amanhã é o nosso dia, nos vemos lá 🗡️🌹 pic.twitter.com/shW6gVQzw6 — Herdeiras da Tradição 🌹🗡 (@PNGHerdeiras) September 2, 2022

LOUD

Os torcedores da LOUD terão dois pontos de encontro para se reunirem antes da Grande Final. O primeiro será nas catracas da Estação Brigadeiro do Metrô, linha 2 - verde, das 9h às 9:30hrs*. O segundo ponto de encontro acontecerá em frente a loja da organização que será montada na área externa do Ginásio do Ibirapuera.

Na arquibancada, os torcedores estão distribuídos em diversos blocos, sendo a maior concentração nos blocos 3,9,15 e 17.

RAPAZIADA QUE FOR PRA FINAL, ISSO AQUI É IMPORTANTE 🫶 https://t.co/HUeOp7u9qT — LOUDETE (@LLOUDETE) September 2, 2022

Lembrando a todos que os ingressos são numerados e foram escolhidos no momento da compra.

*Horários informados até o momento desta publicação, podendo sofrer alterações conforme a organização dos torcedores e das torcidas organizadas.