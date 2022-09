6 perfumes importados BARATÍSSIMOS para você incluir na sua coleção

Nem toda fragrância importada possui um preço alto e a lista a seguir mostra isso. Esses perfumes indicados pelo canal do Youtube ‘Macho Moda’ prometem um aroma agradável, qualidade e ainda um bom custo-benefício mesmo vindo de outros países. Confira.

Black Caviar For Men - Paris Elysees

Essa é uma fragrância ideal para ser utilizada em dias frios. Possui uma performance boa, mas com uma projeção mais intimista. Com um aroma que lembra Armani Code, As notas de topo são Bergamota, Cedro e Limão. As notas de coração são Anis, Notas Herbais e Flor de Oliveira as notas de fundo são Fava Tonka e Madeira Guaiac

Cuba Royal Cuba Paris

É composto pelas notas de Baunilha, Tabaco, Olíbano e Cedro da Virgínia. Possui aroma próximo ao 1 Million. Possui alta projeção e fixação.

Cash for Man - La Rive

As notas de topo são Alecrim e Notas Aquáticas. As notas de coração são Cardamomo, Notas Amadeiradas e Sequoia e as notas de fundo são Patchouli ou Oriza e Almíscar. O perfume também se assemelha ao 1 Million.

LR Password - La Rive

As notas de topo são Violeta e Bergamota. As notas de coração são Violeta e Jasmim e as notas de fundo são Almíscar e Cedro. Se assemelha ao Armani Code.

OSO Man - Linn Young

Essa é uma fragrância um pouco mais versátil, pois não é tão bombástica, podendo ser utilizada como assinatura sem causar incômodo. As notas de topo são Hortelã, Lavanda e Bergamota. As notas de coração são Canela, Cominho e Flor de Laranjeira e as notas de fundo são Baunilha, Fava Tonka, Sândalo e Cedro.

Black Creek - La Rive

Esse é uma fragrância similar ao Montblanc Explorer. As notas de topo são Bergamota e Groselha Preta. As notas de coração são Patchouli ou Oriza, Vidoeiro, Rosa e Jasmim e as notas de fundo são Musgo de Carvalho, Âmbar, Almíscar e Baunilha.

