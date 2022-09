10 causas principais de queda de cabelo

Para uma grande parcela da população, tanto homens ou mulheres, o cabelo faz parte da identidade de cada indivíduo e contribui com a autoestima das pessoas. Tem quem prefira algo mais patronizado, um corte baixinho e mais simples, porém também existem quem gosta de ousar, colocando acessórios, pintando de diversas cores, etc. Quem nunca resolveu repaginar o visual e começou pelo cabelo?

Contudo, a perda de fios em excesso pode abalar a autoestima, mesmo sendo algo frequente e comum ao passar dos anos, principalmente nos homens. De acordo com uma marca especializada em produtos capilares, um adulto possui de 100 a 150 mil fios de cabelo com uma queda diária e natural de 100 fios. Mas se a queda for visível, constante e aparenta ser mais que o normal, ela pode indicar algum problema de saúde.

De acordo com Ana Lúcia Coutinho, Diretora Médica do Grupo Pierre Fabre, “A perda capilar abrupta provocada por fatores externos, pode ocorrer por várias razões. As principais são estresse, uso de medicamentos, traumas, doenças desde às mais simples, como uma gripe, deficiências nutricionais, etc. Uma situação também bem comum é a queda de cabelo ao final da gravidez e período de amamentação da mulher”, explica a especialista.

Principais causas

Anemia e/ou falta de nutrientes no organismo;

Danos e fricção ao prender ou pentear;

Estresse e/ou situações traumáticas;

Síndrome metabólica (junção de problemas de saúde;

Medicamentos em excesso;

Uso de cigarro;

Disfunção na tireoide;

Problemas no intestino, infecções e inflamações no organismo;

Doenças autoimunes;

Gravidez e amamentação.

Como reveter a queda de cabelo?

O laboratório Ducray, especialista em tratamentos capilares, recomendam alguns pontos importantes no dia-a-dia e na rotina de cuidados com os cabelos e couro cabeludo:

Prefira shampoos menos agressivos para o cabelo, pois os fios costumam ficar mais finos quando estão sofrendo a queda. Não diminua a rotina de lavagens e busque por um dermatologista para que ele indique a quantidade de lavagens ideais semanais, de acordo com o seu tipo de cabelo. O profissional também pode indicar o uso de de vitaminas e suplementos orais, caso seja necessário. Porém, a empresa é concisa em dizer que não existem remédios para prevenir a queda de cabelos e sim para para ajudar a novos fios crescerem de forma rápida e com qualidade.

Também não diminua a quantidade de escovação pois ela não interfere na queda de cabelo, já que os cabelos que saem quando você está penteando iriam sair de qualquer forma.

