Você lavaria? Café em Porto Alegre viraliza ao pedir que clientes ajudem com a louça

Fachada do café A Morada (Foto: Reprodução/Instagram)

Após as cafeterias com gatinhos e focada em ciclistas, um café diferente: em Porto Alegre, um espaço resolveu trocar os tradicionais 10% de gorjeta por ajuda dos clientes na hora de lavar a louça.

Localizado na Cidade Baixa, bairro boêmio de Porto Alegre, o café A Morada viralizou esta semana com um post no Instagram. “Não cobramos 10%, mas pode nos ajudar lavando a louça”. Foi instantâneo: não demorou e logo a publicação passou a viralizar nas redes sociais.

“‘É verdade esse bilete’, não é só em casa que as louças se multiplicam na pia”, completa a postagem.

Nos comentários da foto original, foram quase 400 comentários de clientes e não clientes, defendendo e criticando a atitude. Contudo, segundo os gerentes do espaço, tudo não passa de uma brincadeira interna.

“Desde que o café abriu, acabamos criando uma rede de clientes que frequentam o café, que agora são amigos, se tornaram de casa. Em um dia de correria, um amigo estava lavando a louça e falou que não ia pagar os 10%. Mas nós não cobramos 10%, foi só uma brincadeira dele”, disse a empreendedora Elin de Godois, em entrevista ao Jornal do Comércio.

“Pensei em fazer uma postagem falando que não cobrávamos 10%, mas que a pessoa podia ajudar lavando a louça, dando uma gorjeta para a construção da casa, porque é por isso que o café existe, para que a gente possa juntar dinheiro para seguir a construção da Morada”, explica ela, se referindo ao outro negócio que conduz no litoral gaúcho.

Se a postagem original do Instagram já estava bombando por si só, ela realmente viralizou a partir do momento em que um print foi parar no Twitter - e depois em páginas de humor, como Sebastião Salgados, e seguiu seu rumo como novo meme.

“Primeiro fiquei desesperada, porque não tenho Twitter, não tinha como me defender, falar que era uma brincadeira. Quando veio para o Instagram, começamos a explicar que era uma brincadeira, contar a nossa história, tentar dar a volta por cima e virar o jogo, que as pessoas entendessem o nosso propósito”, relatou Elin.

