Smoothie de pêssego com aveia para emagrecer; acelere seu metabolismo (Reprodução/Pixabay - photosforyou)

Para quem deseja perder peso, determinação e foco são fatores primordiais. A busca por uma alimentação saudável ao lado de exercícios físicos podem ser a chave para destravar seu objetivo. Pensando nisto, apresentamos um smoothie de pêssego com aveia para te ajudar no processo, extraído do portal Nueva Mujer.

Peach Oatmeal Smoothie é uma comida reconfortante em um copo. Bebidas como essa para perda de peso aceleram seu metabolismo, tonificam e definem seus músculos e desativam genes que contribuem para o armazenamento de gordura e aliviam vários problemas crônicos de saúde.

Vamos à receitinha?

Smoothie de pêssego e aveia para perda de peso

Ingredientes:

½ pêssego

½ banana congelada

2 colheres de aveia em flocos

½ xícara de leite de amêndoa sem açúcar

1 colher de chá de linhaça moída

1 colher de sopa de proteína de baunilha em pó

Água para misturar (opcional)

Modo de preparo:

Bata todos os ingredientes no liquidificador.

Você pode beber imediatamente ou guardá-lo na geladeira por um dia.

Benefícios da aveia

A aveia contém fibras solúveis e insolúveis. A fibra solúvel cria um gel viscoso que auxilia na diminuição do colesterol e estabiliza os níveis de glicose no sangue.

A fibra insolúvel na aveia ajuda a proporcionar uma experiência agitadora, reduzindo a constipação e melhorando a saúde intestinal.

Além disso, pode proteger seu coração e cólon. Uma variedade de antioxidantes conhecidos como avenantramidas são encontrados exclusivamente na aveia.

As avenantramidas demonstraram exibir atividade sem coceira e anti-inflamatória e podem fornecer proteção adicional contra doenças cardíacas coronárias, câncer de cólon e irritação da pele.

Alerta

A bebida em questão não emagrece por si só, contudo auxilia no processo de emagrecimento.

O conteúdo deste artigo é apenas informativo. Não se trata de incentivar ou orientar hábitos de consumo, fornecer diagnósticos, tratamentos ou substituir as visitas regulares ao médico. Em caso de dúvidas, consulte um profissional da área da saúde imediatamente.

