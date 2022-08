Skincare: Por que a vitamina C é o ativo mais buscado na Internet

Os séruns de vitamina C tem eficácia comprovada, isso é fato. Harmonizar tons de pele, suavizar a textura da pele, suavizar linhas finas e tratar cicatrizes de acne são alguns dos benefícios mágicos que a vitamina C pode fazer pela sua pele.

Sim, a vitamina C consegue restaurar as células danificadas da nossa pele. Nossa pele é diariamente exposta a agentes agressores, como os raios UV e a poluição do ar. Para qualquer cuidado comum com a pele é muito provável que a vitamina C dê uma enorme contribuição.

ATENÇÃO: As informações contidas neste texto tem o objetivo apenas de informar. Para estabelecer a rotina de cuidados com a pele que esteja de acordo com as suas necessidades, consulte sempre um médico dermatologista.

A dermatologista Patrícia Wexler, diz que a vitamina C é “um potente antioxidante que pode neutralizar os radicais livres”. Da mesma maneira que o consumo de alimentos antioxidantes ajudam no combate aos radicais livres, o uso de cremes com esses ingredientes também fazem o mesmo na pele. Os antioxidantes são responsáveis por deixar as células do nosso corpo sempre saudáveis.

Cuidado com o sol

Claro que não para por aí. Como consequência do uso de antioxidantes, a pele é poupada dos efeitos do próprio envelhecimento, ação que é extremamente importante para proteger a pele de alterações pré-cancerosas. Allure Joshua Zeichner, diretor de pesquisa clínica e cosmética do Hospital Mount Sinai, em Nova York, atenta para essa preocupação com a exposição aos raios UV.

A vitamina C, conforme esclarece Wexler, inibe a produção de melanina na pele, prevenindo o aparecimento de manchas escuras e hiperpigmentação. Assim, usando continuamente a vitamina C você pode prevenir a formação de manchas. “É um agente clareador superior que trabalha para desbotar manchas marrons sem alterar a pigmentação normal da pele”, explica a dermatologista.

Vitamina E

A melhor maneira para que sua pele seja alvo de todas essas propriedades da vitamina C tópica é o uso de sua forma em séruns por se mostrarem mais eficazes. Quando a vitamina E é adicionada, temos um efeito duplo de cuidados para a pele.