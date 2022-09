Salsicha realmente faz mal para a saúde?

A salsicha, a linguiça e o bacon estão entre os alimentos que fazem mal para a saúde pois passam por um processo de defumação e substâncias presentes nesse processo, como os conservantes nitritos e nitratos são potencialmente perigosos, pois eles podem irritar a parede do intestino e causar lesões nas células.

Outro ponto de atenção, de acordo com o site especializado ‘Tua Saúde’, é que uma alimentação rica em alimentos embutidos, como a própria salsicha e com uma falta de frutas, verduras e cereais, deixam o intestino mais lento, fazendo com que os alimentos que ‘fazem mal’ para a saúde fiquem mais tempo no corpo.

O que são carnes processadas?

Ainda de acordo com o site, carnes processadas são aquelas que passaram por um processo de salga, cura, fermentação, defumação e outros processos de adição de compostos para realçar sabor, cor ou aumentar o tempo de validade. Os alimentos processados ou embutidos podem ser salsichas, bacon, linguiça, presunto, mortadela, salame, carne de lata, peito de peru e blanquet de peru. A junção dessas carnes com outros alimentos não saudáveis também aumentam o risco de obesidade, colesterol alto, diabetes e doenças cardíacas.

Limite de consumo

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), 50g de carne processada por dia pode aumentar o risco de desenvolvimento de câncer, principalmente o de colorretal. A quantidade é equivalente a duas fatias de bacon, duas de presunto ou uma salsicha diária.

Outros alimentos que podem causar riscos à saúde

A nutricionista Tatiana Zanin listou alimentos que estão associados ao risco de câncer. São eles:

Picles: contém nitritos e nitratos para conservar;

Carnes defumadas: pois a fumaça utilizada no processo contém alcatrão, composto semelhante à fumaça de cigarro;

Alimentos com excesso de sal; cerca de mais de 5g de sal por dia pode lesionar as células do estômago, que levam ao aparecimento de tumores;

Adoçante climato de sódio: substância pode causar alergias e até mesmo câncer.

ATENÇÃO!

Este texto tem como objetivo apenas informar, e não diagnosticar nenhuma doença. Caso tenha dúvidas ou apresente sintomas relacionados à condição, busque um médico e nunca faça o uso de medicamentos sem prescrição.

