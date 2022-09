Receita de bolo gelado de tapioca que leva apenas 5 ingredientes

Bateu aquela vontade de comer algo doce, mas a grana está curta? Então, garanta já seu papel e caneta para aprender uma receita super prática de bolo de tapioca gelado que é saborosa e econômica.

Com apenas 5 ingredientes, a recomendação do dia tem as informações compartilhadas pelo portal Tudo Receitas.

Receita de bolo de tapioca gelado

Lista de ingredientes:

50g de coco ralado;

2 colheres (sopa) de açúcar;

200 gramas de leite condensado;

½ litro de leite integral ou desnatado;

250g de tapioca;

Modo de preparo do seu bolo gelado de tapioca:

Para começar a sua receita, coloque o leite para ferver;

Quando atingir este ponto, desligue e misture a tapioca, o açúcar, o coco e o leite condensado;

Agora, você deverá untar uma forma de bolo ou pudim com margarina ou óleo;

Coloque a sua mistura na forma e pressione para não quebrar na hora de desenformar;

Quando esfriar, coloque na geladeira por 2 horas ou até sentir que está firme;

Após esse prazo, basta se servir.

Dica de ouro: se quiser, pode colocar leite condensado e coco ralado direto no bolo ou no pedaço que se serviu, o que fará com que seu prato fique ainda mais delicioso.

