Nostalgia: esses são os segredos e curiosidades dos ‘Power Rangers’

Sucesso no mundo todo, os ‘Power Rangers’ tem origem americana, mas é baseada nos famosos ‘Super Sentai’, do Japão. Entre as diversas produções e produtos, como desenhos, filmes, séries e brinquedos, a franquia foi lançada em 1993, com a série ‘Mighty Morphin Power Rangers’ e desde então se mantém ativa, atualmente na 28ª temporada, a ‘Power Rangers: Dino Fury’.

Todos esses anos de trabalho trazem diversas curiosidades, histórias de bastidores e claros, mistérios sobre o seriado. As informações foram retiradas do ‘Canal 90′

Americana, mas nem tanto

Os Power Ranger foram baseados em personagens japoneses, e mesmo a produção sendo norte-americana, nem tudo foi gravado em solo estadunidense. Pelo menos na primeira temporada, todas as cenas de combate, ou seja, quando os personagens estavam no modo Ranger, foram gravadas no Japão.

Ranger amarela

Na versão ‘original’ do seriado, no caso a japonesa, a Ranger amarela é na verdade um homem quando está em modo de luta (transformada), por isso nas cenas de ação ela perde os ‘traços femininos’.

Proibida em diversos países

Mesmo a série sendo inofensiva e trocando o sangue por faíscas nos combates, ela foi proibida em alguns países. Na Nova Zelândia, os Power Rangers foram vistos como incentivo à violência, então a segunda temporada, de 1994, não passou por lá, retornando somente 17 anos depois.

Um outro país que proibiu a série foi a Malásia, pois eles entenderam que a palavra ‘morfar’ (se transformar em Ranger) poderia incentivar os jovens ao uso de morfina.

Condições de trabalho

A produção causou polêmica pois os salários dos atores eram considerados baixos para a magnitude da série. Os protagonistas recebiam cerca de 600 dólares semanais, além de horas de filmagens em excesso. Por isso alguns atores que tinham sido cotados foram trocados, como no caso da Ranger amarela.

Ranger ‘de verdade’

O Power Ranger mais famoso é Tommy Oliver, também conhecido como ‘o primeiro Ranger’, ele participou da primeira temporada e fez participações especiais em diversas outras, variando de cores entre elas. O ator que faz Tommy é Jason David Frank e ele é um lutador de verdade, sendo faixa preta em karatê, faixa roxa no jiu-jitsu, faz box e é proprietário de uma academia de artes marciais.

