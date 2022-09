NASA divulga ‘áudio estarrecedor’ captado pelo Telescópio James Webb no espaço; confira

Há uma nova forma impressionante e imersiva de explorar as primeiras imagens e dados infravermelhos coloridos capados pelo Telescópio Espacial James Webb da Agência Espacial Americana (NASA).

Como detalhado pela NASA, uma equipe de cientistas, músicos e um membro da comunidade de cegos e deficientes visuais trabalhou para adaptar os dados do Webb, com o apoio da missão Webb e do Universo de Aprendizagem.

Sonificação de Penhascos Cósmicos de Webb

Uma imagem infravermelha próxima dos Penhascos Cósmicos na Nebulosa Carina, capturada pelo Telescópio Webb da NASA, foi mapeada para uma sinfonia de sons.

Os músicos atribuíram notas únicas às regiões semitransparentes e transparentes e às áreas muito densas de gás e poeira na nebulosa, culminando em uma paisagem sonora vibrante.

Como detalhado pela NASA, a sonificação varre a imagem da esquerda para a direita. A luz mais brilhante na imagem é mais alta. Confira:

Sonificação da Nebulosa do Anel Sul

Como detalhado pela NASA, o Telescópio Webb da NASA descobriu duas imagens da Nebulosa do Anel Sul – em luz infravermelha próxima (à esquerda) e luz infravermelha média (à direita) – e cada uma foi adaptada ao som.

Nessa sonificação, as cores das imagens foram mapeadas para tons de som – frequências de luz convertidas diretamente em frequências de som. A luz infravermelha próxima é representada por uma faixa de frequências mais alta no início da faixa.

No meio do caminho, as notas mudam, tornando-se mais baixas no geral para refletir que o infravermelho médio inclui comprimentos de onda mais longos de luz. Veja:

Sonificação do exoplaneta WASP-96 b

Como detalhado pela NASA, o Telescópio Webb observou as características atmosféricas do exoplaneta gigante de gás quente WASP-96 b.

Ele contém assinaturas claras de água e os pontos de dados individuais do espectro de transmissão resultantes foram traduzidos em som. Confira sonificação:

Texto com informações da Agência Espacial Americana