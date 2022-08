Mulher de 41 anos está tentando ter um bebê com o marido de 74: “As pessoas sempre pensam que Stephen é meu pai ou o avô dos meus filhos” diz a esposa

Se para algumas pessoas, a idade importa, para outras, ela não é nenhum problema. Como no caso do casal Shannon e Stephen Quinn, que possuem uma diferença de idade de 33 anos. A mulher tem 41 anos, já o homem possui 74. Segundo o site Metro Reino Unido, eles moram em Newport, País de Gales, e se conheceram em 2014, na escola onde Shannon trabalhava e os filhos de Stephen estudavam.

“Assim que vi Stephen, me apaixonei por ele, e ele diz que a mesma coisa aconteceu quando me viu”, disse Shannon. Ela explica que o jeito que o homem a abraçou pela primeira vez fez ela “cair de cabeça para baixo.”

Após se conhecerem, rapidamente eles iniciaram um romance e e quase noves anos depois ainda estão apaixonados, mesmo com os julgamentos alheios. “Temos um relacionamento mágico e não nos importamos com as pessoas que nos julgam”, diz a moça.

Ela explica que as pessoas sempre confundem seu marido com o seu pai ou avôs dos seus filhos quando estão todos juntos, mas ela diz que prefere ignorar a situação. Porém, a família é é solidária e aprova a relação. “Ele é apenas três anos mais novo que minha mãe e quatro anos mais novo que meu pai. Eles se dão muito bem, então funcionou perfeitamente.”

Casal pretende ter um bebê

Mesmo com a idade avançada de Stephen, o casal pretende ter um bebê. Contudo, eles foram recusados para a fertilização in vintro em uma clínica, pois ambos já possuem dois filhos de outros relacionamentos. “Eu adoraria ter um bebê com Stephen, mas infelizmente tive que fazer quimioterapia em 2014 para câncer de mama. Estou me arriscando, porém, e me recusei a tomar o medicamento pós-tratamento, Tamoxifeno, porque ele traz a menopausa precoce e então eu não poderia engravidar”, explica Shannon, que diz que precisa da ajuda da fertilização, mas que segue na esperança de engravidar naturalmente e por isso não toma remédios contraceptivos. “É o nosso sonho”, acrescentou.

“Não importa a idade, é o que está no coração que importa. Ele é meu único amor verdadeiro e melhor amigo”.

