Moda: 3 formas de usar camiseta oversized de forma criativa

Por ser considerada uma peça básica, a camiseta oversized pode ir bem em muitas ocasiões. A ideia sempre é mesclar formas e proporções. As t-shirts superdimensionadas combinam bem quando usadas com outra peça menos justa. Assim as possibilidades são quase infinitas para o visual. E o melhor, é você quem dita o tamanho da sua oversized, se apenas um pouco mais larga ou ainda de comprimento longo que poderia ser um vestido.

As camisetas maiores também podem ser usadas para eventos à noite, apesar de se enquadrarem no estilo mais casual. Selecionamos três maneiras simples e criativas para que você possa deixar a imaginação fluir e se inspirar.

Look com shorts

Tendência forte em 2022 é o uso dos shorts como nos anos 80 e 90. As camisetas oversized combinadas com shorts de esporte, por exemplo. A princesa Diana arrasou nesse look e ele continua firme na moda até hoje. A grande questão aqui é que você deve usar shorts mais justos na metade da coxa para manter o equilíbrio da sua silhueta.

Shorts urbanos personalizados e no modelo longline também são perfeitos. Para complementar, use tênis ou até um salto médio.

Experimente saias

As saias realmente ficam bem estilosas com camisetas longas. Mas, o detalhe: saia com cintura média ou baixa quebrarão seu look. O ideal é usar saia de cintura alta, pois ela vai proporcionar o equilíbrio do seu look, e claro facilitará a colocação da camiseta. Um look mais solto e folgado, deve dar a aparência suave de ter menos estresse.

Uma calça mais larga

Experimente uma peça mais larga para compor o visual. Para obter mais harmonia, escolha uma camiseta no mesmo tom da calça, ou se a calça for estampada, opte por uma camiseta em cor neutra. Aqui vale a pena complementar com um tênis casual.