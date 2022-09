Manter foto com o ex pode? Internautas discutem quando apagar fotos de casal após término

Quando um relacionamento amoroso chega ao fim, existem dois tipos de pessoas: aquelas que apagam fotos e qualquer vestígio do ex, finalizando com um bloqueio em todas as redes sociais, e as que preferem manter tudo como está, apenas se distanciando.

Na última terça-feira (30), a influenciadora digital Giulia Mudrey iniciou uma polêmica na internet: manter as fotos de casal com o ex pode?

“E eu, que namorei um cara que tinha foto no feed com a ex! E não quis apagar. Isso aí nem a Nasa explica”, escreveu ela, em sua conta no Twitter.

e eu que namorei um cara q tinha foto no feed com a ex!!!! e não quis apagar 🙌🏽

isso aí nem a nasa explica kkkkkkkkk — giulia mudrey (@gmudrey) August 30, 2022

A postagem viralizou na rede social, com mais de 70 mil curtidas. Com a repercussão, ela detalhou o caso para uma seguidora: “eu pedi pra ele apagar, e ele me respondeu da seguinte maneira ‘ah não lembrava que tinha e também não me incomoda ter’”, contou, rindo.

Para quem achou pouco, Giulia completou: “e ele tinha um destaque também”, relatou, se referindo aos stories fixados no perfil de seu ex.

Os seguidores da influenciadora começaram a compartilhar suas próprias histórias. “No meu feed tem fotos com todos os ex, até porque todas as minhas relações terminaram de boas, nos resolvemos, a foto está ali porque foi postada naquela época”, explicou um seguidor. E ainda deixou uma crítica à influenciadora: “se a pessoa me pede pra apagar uma coisa que eu quero, eu mando ela ir se f*der e fazer terapia”, acrescentou.

Já outra seguidora entrou em desespero com a ideia de Giulia. “Mano, isso me faz pensar, será que ele deixa minha foto lá (sou a atual dele) e ele fala para os outros que eu sou a ex dele, tipo esse cara aí? Tô ‘coringando’ já”, confessou.

