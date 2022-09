Internautas resgatam vídeo de Jade Picon sobre Setembro Amarelo

Setembro começou e, com ele, a campanha Setembro Amarelo, promovida pela Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP). Há anos, a internet adere à causa, seja para ajudar na conscientização ou para fazer os famosos memes.

Dessa vez, o mês se inicia com um meme da influenciadora Jade Picon, uma das participantes do “Big Brother Brasil” da edição deste ano.

Os internautas resgataram um vídeo do ano passando, em que Jade fala sobre uma coincidência que aconteceu com ela durante o mês de setembro.

“Caiu uma flor dentro do carro, do teto solar”, conta a influenciadora. Ela aponta para a planta, colocada atrás da orelha no momento da gravação e completa: “setembro amarelo, viu, eu tô falando, esse mês...”

A expressão determinada de Jade ao final do story antigo - aliado ao que foi dito - se tornou um prato cheio para a internet.

SETEMBRO AMARELO VIU EU TO FALANDO HEIN ESSE MÊS pic.twitter.com/SMrmI6A2RC — LurdeBet365 (@lurdsmila) August 31, 2022

[jade picon’s voice] eu tô falando, esse mês….. — kaique 🍂 (@kaiquebritor) September 1, 2022

será q nessw setembro amarelo irá cair outra flor amarela na cabeça da jade picon — mancimito (@mansihellmans) September 1, 2022

finalmente posso relembrar a lendária jade picon dizendo: caiu uma flOoR dentro do carro do ar condicionado não do teto sOlaaR setembro amarelo vou eu tô falando esse mês 💋💋💋 — rata da olx (@gabriselah) September 1, 2022

esse vídeo da jade picon sobre o setembro amarelo me mata pic.twitter.com/m4DLBrLVso — daniel (@daneldix) August 26, 2022

suicídio adiadoooooo!

obrigado por trazer o setembro amarelo, Jade Picon 😭🙏 pic.twitter.com/2osyKly1BE — Xarop (@XaropStyles) September 1, 2022

Por conta disso, o nome de Jade Picon chegou a ficar entre os assuntos mais comentados no Twitter nesta quinta-feira (1).

A campanha

Setembro Amarelo é uma campanha nacional de prevenção ao suicídio, realizada desde 2015. O mês escolhido é este porque no dia 10 de setembro comemora-se o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, data estabelecida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 2003.

No Brasil, a campanha é realizada pela Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP), em parceria com o Conselho Federal de Medicina (CFM) e o Centro de Valorização à Vida (CVV).

Se você está em busca de ajuda ou conhece alguém que pode estar, é possível entrar em contato com o CVV por telefone (no número 188), e-mail e chat on-line. O centro realiza apoio emocional e de prevenção ao suicídio, atendendo de forma voluntária.

