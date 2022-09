Horóscopo: conselho para cada signo finalizar a semana até 4 de agosto de 2022

Mais uma semana está chegando ao fim e é preciso finalizar esta fase da melhor forma.

Confira alguns conselhos que podem ajudar:

Áries

Hora de seguir em frente e se preocupar mais do cuidado com os sentimentos, pensamentos e alma. Não se apegue ao que impede o crescimento.

Touro

Saiba equilibras as emoções e ter mais harmonia na vida em geral e relacionamentos. Isso renovará suas energias.

Gêmeos

Aprenda a amar o que é positivo e já está em sua vida. Ficar de olho nas conquistas alheias o impede de aproveitar sua vida genuinamente.

Câncer

Saiba se desfazer daquilo que já não funciona e não permita chegar ao desgaste extremo. É hora de seguir em frente.

Leão

Deixe o passado ir e comece a focar no presente e futuro. Isso será importante para superar uma frustração e harmonizar as energias.

Virgem

Saiba administrar melhor a energia e o foco nos compromissos; é importante ter tempo para cumprir tarefas, mas também para se divertir e amar.

Libra

O trabalho interno o ajudará a lidar melhor com as emoções e seguir em frente nos relacionamentos. A consciência o fará evoluir!

Escorpião

Tentar é sempre possível e será o caminho para que você não devaneie sobre o que poderia ter ocorrido, mas ficou apenas no pensamento.

Sagitário

Acalme-se para agir da melhor forma. O amor e cautela são respostas que só o favorecem e podem mudar a ideia das outras pessoas.

Capricórnio

É hora de ter mais cautela com seu humor e a maneira que afronta as outras pessoas. Conecte-se com o seu equilíbrio e liderança para se reorganizar.

Aquário

Não engane a si mesmo para evitar uma decepção. Olhe a realidade e saiba confiar na sua intuição.

Peixes

Saiba levar as situações emocionais e no trabalho com sabedoria; não transborde ouse desespere. Busque a tranquilidade.

