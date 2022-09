Fuja do spam: ferramenta oferece emails temporários para cadastros online

Abrir a caixa de entrada do email e se deparar com ela lotada de spam, quem nunca? Lojas, bancos, escolas, redes sociais... São tantos cadastros realizados que metade dos emails nunca serão abertos.

Tem quem seja organizado o suficiente para limpar pacientemente cada email, mas tem quem acumule milhares de mensagens não lidas, para sempre.

Se você é do tipo que desanima quando vê que precisa inserir um email apenas para ter acesso àquele ebook, mas não tem saco para criar um email apenas para cadastros, é bom saber que existe uma plataforma que oferece email temporários para estas ocasiões.

Trata-se do Maildax, que te dá um endereço de email qualquer para você colocar no cadastro e que te possibilita abrir a mensagem para pegar o link ou a senha e, adeus, nunca mais ver aquela empresa na sua caixa.

Como lembra a atalho.xyz, o serviço é gratuito e tem uma interface bem intuitiva. Dá para ter mais de um “usuário”, inclusive.

Contudo, não esqueça de usar apenas em casos em que não será importante um segundo contato, pois quando você fechar a janela o email temporário deixará de existir e você não receberá mais nenhuma mensagem.

Encontro garantido: plataforma ajuda a encontrar espaços livres em agendas de várias pessoas

Calendário (Foto: RODNAE Productions/Pexels)

Toda vez que alguém solta um “precisamos combinar um rolê” no grupo de amigos, é comum começar aquele desespero para entender as datas livres de cada um. Agenda livre? Só no daqui três meses.

Nesse meio tempo, muita coisa pode acontecer, de imprevistos a mudanças de humor. E assim, mais uma vez o encontro é adiado. Vida de adulto, né?

Contudo, não precisa ser sempre assim: existem formas de facilitar a definição de uma data e horário em que todos estão livres, sem precisar quebrar tanto a cabeça. Descubra como funciona aqui!

