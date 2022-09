Estes são os melhores dias do ano para encontrar um amor, segundo a numerologia

A numerologia é semelhante à astrologia, pois tenta prever eventos e datas importantes em sua vida.

Em vez de seguir os signos do zodíaco, a numerologia, como o termo indica, depende da matemática, onde os números vão de um a nove para determinar coisas como sua personalidade e caminho de vida.

Assim como os horóscopos, cada número contém qualidades diferentes, como detalhado pela revista Nueva Mujer.

Como todo mundo tem um número diferente, os dias de sorte diferem de pessoa para pessoa. O que pode ser um dia de sorte para um número cinco pode não ser tão sortudo para um número seis.

Isso sim, os números têm personalidade própria e sem dúvida podem ter interferência no nosso dia a dia.

O princípio básico da numerologia

Para obter seu número mágico, você deve adicionar sua data de nascimento, dígito por dígito. Então, se o aniversário dela for 3 de março de 1991, você adicionaria 3+3+1+9+9+1=26.

Como você tem dois dígitos restantes, você deve adicioná-los até que reste apenas um. 2+6=8. Tente!

Quer saber qual é o dia de encontrar e sentir mais amor?

O 3 denota dias de diversão e emoção; aventureiro e social. Portanto, um número 3 será o dia mais sortudo para seguir em frente com aquela pessoa especial que você não consegue tirar da cabeça ou conhecer seu parceiro em potencial. Assim, todos os dias 3 podem definir seu destino amoroso.

Além disso, as pessoas regidas pelo número 3 (de acordo com a soma de sua data de nascimento) não apenas possuem grandes amizades, mas também possuem um forte vínculo familiar.

Seu charme os torna um amante excitante, mas eles podem perder rapidamente o interesse se o parceiro se tornar chato. E tenha cuidado, uma fraqueza por sexo pode torná-los azarados no amor.

O parceiro de um 3 passará todo o seu tempo criando um equilíbrio interno. Portanto, os três podem passar muito tempo trabalhando em sua carreira.

Ainda de acordo com as informações, a soma vale para outros dias, com significados diferentes.

Com informações do site Nueva Mujer