Esses são os melhores perfumes da linha Natura Homem segundo um especialista

Entre as marcas de perfumes nacionais, a Natura está entre uma das mais conhecidas. Ela possui diversas linhas famosas, como a Essencial, Ilía, Ekos, Homem, e muitas outras.

Uma das linhas masculinas mais famosas é a Natura Homem e é sobre ela que você vai saber mais abaixo, com o top 5 melhores perfumes dessa linha, segundo p canal Rafs Le Parfum.

5. Homem Verum - Amadeirado

As notas de topo são Sálvia, Pimenta Preta e Noz-moscada. As notas de coração são Folha de Violeta, Âmbar e Jasmim e as notas de fundo são Camurça, Copaíba, Baunilha, Vetiver, Íris, Cashmeran, Almíscar, Cedro e Sândalo.

4. Homem Dom - Abaunilhado

As notas de topo são Cardamomo, Pimenta Preta e Nagarmota ou Óleo de Cipriol. As notas de coração são Casca de Baunilha Negra, Fava Tonka, Bálsamo do Peru e Folhas de Violeta e as notas de fundo são Priprioca, Sândalo, Ambroxan, Cashmeran, Madeira Guaiac, Almíscar e Vetiver.

3. Homem Sagaz - Especiado fresco

As notas de topo são Mandarina Verde, Sálvia, Erva-Cidreira e Cipreste. As notas de coração são Ameixa, Pimenta Preta e Noz-moscada e as notas de fundo são Âmbar, Sândalo, Cedro, Baunilha e Fava Tonka.

2. Homem Tato - Especiado quente

As notas de topo são Pimenta Preta, Cardamomo, Açafrão e Pataqueira. As notas de coração são Íris, Sândalo, Cashmeran e Patchouli ou Oriza e as notas de fundo são Couro, Cumarina, Âmbar e Almíscar.

1. Homem Essence - Amadeirado

As notas de topo são Gengibre, Toranja, Bergamota e Limão. As notas de coração são Cardamomo, Pimenta Preta, Violeta, Canela e Coentro e as notas de fundo são Iso E Super, Âmbar, Cedro, Cashmeran, Madeira Guaiac e Patchouli ou Oriza.

