Encontro garantido: plataforma ajuda a encontrar espaços livres em agendas de várias pessoas

Toda vez que alguém solta um “precisamos combinar um rolê” no grupo de amigos, é comum começar aquele desespero para entender as datas livres de cada um. Agenda livre? Só no daqui três meses.

Nesse meio tempo, muita coisa pode acontecer, de imprevistos a mudanças de humor. E assim, mais uma vez o encontro é adiado. Vida de adulto, né?

Contudo, não precisa ser sempre assim: existem formas de facilitar a definição de uma data e horário em que todos estão livres, sem precisar quebrar tanto a cabeça.

A ferramenta SavvyCal foi criada pensando no ambiente de trabalho, em lugares que é necessário conciliar agendas de diversos setores com rotinas diferentes, mas é uma baita mão na roda para quem está tentando promover um churrasquinho ou um boteco entre os consagrados.

Segundo a atalho.xyz, a ferramenta é relativamente simples. Basta você selecionar a função “Meeting Pools”, criar um evento e marcar os horários que você tem disponibilidade.

Em seguida, compartilhe o link desse evento com seus amigos. Cada um marca os horários que estão disponíveis e, dessa forma, quando todos marcarem, é possível encontrar os “espaços vagos” nas agendas de cada um.

Para utilizar a plataforma, é necessário fazer um cadastro com email e senha apenas.

Como seria dirigir por Paris? Plataforma permite que você descubra

Vista aérea de Paris (Foto: Mikhail Nilov/Pexels)

Já imaginou dirigir pelas ruas de Paris, com o Arco do Triunfo e a Torre Eiffel de vista? Ou então acelerar pelas rodovias alemãs, sem limite de velocidade?

Se você nã tem dinheiro para realizar esse desejo, dá para sentir um gostinho disso de forma virtual. Uma plataforma online (e gratuita!) oferece uma simulação para você dirigir em qualquer lugar do mundo.

Descubra aqui como funciona!

