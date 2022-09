“Ele é mais bonito do que eu poderia imaginar” disse jovem que enxergou o marido pela primeira vez após recuperar a visão Imagem: reprodução Metro UK (SWNS).

A frase ‘amor à primeira vista’ nunca fez tanto sentido para o casal Sophia Corah e Christian. De acordo com o site Metro Reino Unido (texto em inglês), a jovem Sophia foi declarada legalmente cega em 2017, após ter problemas de visão. Ela foi diagnosticada com ceratocone, condição que faz com que a córnea perca a sua forma arredondada.

“Foi aterrorizante acordar de repente incapaz de ver e me tornei muito dependente de outras pessoas para me ajudar. No começo eu pensei que era um ataque de alergia ou algo assim. Eu dirigi para a escola e percebi que minha visão estava falhando quando eu não conseguia ler o jornal”, explica.

Corah conta que chorou por seis meses pois ficou com medo de nunca ver os rostos dos seus futuros filhos. Porém, conseguiu se adaptar e se mudou para Colorado para estudar psicologia.

Enquanto a jovem estudava e trabalhava, conheceu Christian Corah, e se deram muito bem. “Christian me apoiou o tempo todo enquanto eu estava cega. Ele cuidou de mim e me fez sentir tão especial.”

LEIA TAMBÉM: Mulher de 41 anos está tentando ter um bebê com o marido de 74: “As pessoas sempre pensam que Stephen é meu pai ou o avô dos meus filhos” diz a esposa

Futuro marido indicou uma cirurgia

Pesquisando mais sobre a doença, Christian descobriu uma cirurgia que poderia corrigir a visão. Como o valor do procedimento era alto, o rapaz resolveu fazer uma campanha e arrecadou o valor total em cinco semanas.

A cirurgia para a recuperação da córnea foi realizada em outubro de 2018 e o processo de recuperação foi gradual. A visão só foi recuperada em agosto de 2019, quando os jovens estavam afastados, mas ainda mantinham contato. Um ano depois, ela resolveu se abrir para o seu amigo.

“Decidi viajar para vê-lo depois de criar coragem para lhe dizer como me sentia”, explica ela.

Sophia nunca tinha visto o rosto de Christian, e disse que no começo estranhou, mas que depois não se decepcionou. “Mas depois que me acalmei, percebi o quão fofo ele era. Ele era ainda mais bonito do que eu poderia imaginar”, disse. Então ela disse ao homem como se sentia e o amor era recíproco.

“Assim que conheci Sophia, fui atraído por ela. Ela era uma lutadora e nunca usaria sua cegueira como desculpa”, acrescenta o agora marido.

O namoro teve início em 2020 e em janeiro de 2021 eles decidiram noivar, com o casamento acontecendo cinco meses depois. “Christian estava lá para mim nos momentos mais difíceis da minha vida e me apoiou e me fez sentir tão especial. Isso nos aproximou. Tem sido uma jornada incrível.”, finaliza.

LEIA MAIS:

⋅ Relacionamento: Volte para o ex APENAS debaixo destas 3 condições

⋅ Como iniciar um relacionamento aberto? Essas são as 5 dicas de uma especialista

⋅ 6 problemas mais comuns em relacionamentos que levam a um término