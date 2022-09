Cães têm sentimentos? Veja como identificar as emoções do seu pet Imagem: Pexels

Quem já conhece o seu cãozinho compreende por tudo o que ele está passando. Seja alegria, tristeza ou até mesmo a emoção de um reencontro após um dia inteiro separado, esse pet é muito bom em demonstrar o que está sentido. Mas será que a ciência confirma isso? Os cães realmente podem demonstrar sentimentos?

Seres sencientes

De acordo com o blog Petz, a World Small Animal Veterinary Association (WSAVA) diz que a senciência é a capacidade dos animais experimentarem afetividade positiva e negativa. Isso também inclui fome, sede e dor. Sendo assim, eles podem buscar por experiências positivas e evitarem as negativas.

Uma boa parte dos tutores garantem que os seus cães possuem sentimentos e algumas atitudes são exemplos claros disso. Segundo o texto, esses tutores afirmam que seus cães sabem o horário que o seu dono vai chegar e diferenciam o barulho do carro, sabendo a hora exata de ir recepcioná-lo na porta.

O ciúme também é um sentimento muito visível que pode demonstrar quando os cães estão emburrados ou bravos. A ciência compreende isso como instinto de proteção de recursos, já os ‘pais de pet’ enxergam a ação como algo sentimental. “. O que se sabe hoje é que os cães conseguem identificar as expressões humanas: a forma com que os tutores falam e se movimentam, planejando os próprios comportamentos no futuro”, diz a publicação.

Sinais de que um cão está alegre

Para saber se um cachorro está feliz, é preciso observar essas atitudes:

O cão está interagindo com as pessoas, brincando, latindo e correndo;

O cão está se alimentando bem e demonstrando apetite;

Ele gosta de ficar perto das pessoas e ‘se emociona’ quando está ao lado dos seus donos;

Ele dorme bem e aparenta estar relaxado.

