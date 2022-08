Tétano é grave, não tem cura, mas pode ser prevenido. Veja os sintomas da doença

Todo é cuidado é pouco, mas além da dor absurda de pisar em um prego, caso o objeto esteja enferrujado, ele pode causar uma doença do tétano. A infecção não tem cura e afeta o sistema nervoso das pessoas infectadas. Além de metais oxidados, a bactéria Clostridium tetani pode ser encontrada em locais como solo e fezes de animais.

Segundo o site Meganotícias, o tétano fica inativo nas superfícies descritas acima e se desenvolve a partir de um meio material, como no caso do corpo humano. Além do próprio ferimento a partir do objeto que possui tétano, ele também tem a capacidade de e entrar e sobreviver a partir de ferimentos ou queimaduras que já estão na pele.

Sintomas

As complicações da infecção pode ser fatal, por isso a procura pelo atendimento médico para um diagnóstico precoce. De acordo com o site especializado Mayo Clinic, os sintomas da doença podem aparecer em até 10 dias e o tempo de incubação da bactéria é de 3 até 21 dias. Os sinais incluem:

Rigidez nos músculos e espasmos, que pode ser detectado através do bloqueio da mandíbula;

Tensão muscular ao redor dos lábios;

Rigidez e espasmos no pescoço;

Dificuldade de engolir alimentos;

Músculos abdominais duros;

A rigidez e os movimentos involuntários podem ser vistos a partir de estímulos diversos, como sons altos, luzes fortes, corrente de ar forte e contato físico. Além disso, outros sintomas vistos com o progresso da doença são:

Mudança de pressão arterial;

Aceleração na frequência cardíaca;

Febre;

Transpiração excessiva.

Vacina

O Brasil possui a vacina contra o tétano que faz parte do calendário nacional. Segundo o site Tua Saúde, o bebê deve tomar aos 2, 4 e 6 meses de idade, com reforço aos 15 e 18 meses de vida, entre 4 e 5 anos e depois entre 9 e 10 anos de idade. Por último, deve ser repetida a cada 10 anos.

