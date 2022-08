Skincare: Como usar Vitamina C e Retinol ao mesmo tempo

Sem dúvidas, o retinol e vitamina C estão entre os ativos mais queridinhos das rotinas de skincare. As duas substâncias possuem benefícios incríveis para a pele são de longe os melhores e mais bem estudados ingredientes para reverter os sinais de envelhecimento e dar à pele um aspecto saudável.

Mas, em alguns casos, as duas substâncias podem gerar irritação na pele. Isso não é um caso isolado, mas podemos te indicar algumas informações importantes que você precisa saber antes de tudo.

ATENÇÃO: As informações contidas neste texto tem o objetivo apenas de informar. Para estabelecer a rotina de cuidados com a pele que esteja de acordo com as suas necessidades, consulte sempre um médico dermatologista.

Como o retinol funciona?

O retinol é um derivado da vitamina A que é frequentemente usado em produtos para a pele para estimular a produção de colágeno (a proteína responsável pela suavidade e firmeza da pele) e desencadear a renovação celular (o processo natural de renovação da pele).

O retinol funciona sinalizando às células para se comportarem como células mais jovens, o que pode suavizar linhas finas e rugas, suavizar manchas e hiperpigmentação, além de melhorar o tom e a textura da pele.

Como funciona a Vitamina C?

A vitamina C é um poderoso antioxidante que pode ajudar a prevenir os sinais de envelhecimento e reparar os danos da pele quando usado topicamente. Em termos de prevenção, a vitamina C é excelente para proteger a pele dos danos dos radicais livres causados por agressores ambientais, como poluição, luz infravermelha e luz azul.

Como usar retinol e vitamina C juntos?

Em geral, a vitamina C é melhor usada pela manhã e o retinol é melhor usado à noite. De manhã, aplique seu sérum de vitamina C na pele limpa e seca e siga com um hidratante facial para o seu tipo de pele e protetor solar com FPS 30 ou mais. Se você estiver usando um hidratante facial com vitamina C, apenas o FPS no topo é bom.

À noite, você pode aplicar o retinol na pele limpa e seca e, se sua pele tende a ficar mais seca, você pode aplicar uma camada com um sérum de ácido hialurônico ou hidratante com essa substância.

O retinol pode deixar a pele mais seca ao redor dos olhos e da boca, por isso recomenda-se aplicar uma pomada oclusiva, como Aquaphor ou vaselina, nessas áreas antes de usar o retinol para criar uma barreira protetora.