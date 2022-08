Relacionamento: Volte para o ex APENAS debaixo destas 3 condições

Assim como tudo na vida, o relacionamento possui um ciclo. Salvo os casais que ficam juntos até o último dia de sua existência, é comum romper uma relação em vida. Seja o fim de um rolo, término de um namoro ou divórcio, os resultados de separação trazem a nomenclatura “ex”.

Embora o termo “ex” seja associado negativamente para algumas pessoas – devido às experiências ruins que resultaram em um término – nem sempre existe a inimizade. A separação pode ter sido consequência de um momento no qual a vida de ambos não se encaixava, sendo algo completamente comum.

Terminar um relacionamento não significa que a paixão acabou. Justamente por isso muitos ex-companheiros reatam o compromisso para tentar fazer dar certo mais uma vez.

Contudo, se você pretende dar mais uma chance ao seu relacionamento antigo, é melhor tomar alguns cuidados antes de aceitar regressar. Se a experiência for a mesma da anterior, a união terá o mesmo fim.

Extraído do portal Nueva Mujer, confira algumas dicas para reatar apenas debaixo destas três condições.

1 – Se você notar uma mudança em suas ações

Promessas por palavras é diferente de atitudes. Não basta seu ex dizer que mudou, ele deverá demonstrar isso. “Ações são o que importa, não apenas palavras, quando se busca uma mudança real em outra pessoa.”

2 – Eles querem encontrar soluções para velhos problemas

Se seu ex está disposto a encontrar um caminho para resolver as questões antigas, saiba que é um ponto positivo. Será ainda mais fácil caso tenha amadurecido com ele. Se o parceiro antigo volta com melhores hábitos que mantêm o relacionamento amoroso, carinhoso e estável, considere o compromisso a longo prazo como meta.

3 – Eles estão dispostos a continuar tentando.

É importante que ambos tenham em mente que se trata de um novo relacionamento. Desta forma, é necessário identificar os hábitos antigos que atrapalharam a união para não se repetirem.

Não é um retorno saudável se…

Você usando seu parceiro como backup. Voltar com seu ex porque não encontrou outra coisa “melhor” não é justo. Você não gostaria da sensação de ser usada ou tratado como opção secundária, não é?

O motivo do rompimento impede você de confiar nele e faz você duvidar. Expor as pressões internas e externar funcionam melhor do que sempre trazer à tona as análises do porquê do fim da última relação.

“A infidelidade, a falta de compatibilidade ou o desinteresse são questões internas, enquanto as externas envolvem a desaprovação de um familiar, distância geográfica ou falta de tempo para construir um relacionamento saudável.”