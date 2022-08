Os signos que contam com o egoísmo como inimigo no amor

Reprodução - One Day (Focus Features)

Quando se trata de amor, o egoísmo pode ser um dos maiores inimigos de um relacionamento harmonioso e saudável.

Confira os signos que podem cair na armadilha do ego com maior facilidade:

Áries

O ariano pode ter dificuldade em sair de si mesmo e da própria individualidade. Como não consegue se colocar facilmente no lugar do outro, pode julgar sentimentos e se sentir ofendido com algumas reações ou atitudes que não tomaria. É importante que ele aprenda a ser mais empático e cauteloso para compreender os outros.

Touro

O taurino tem muita necessidade de segurança e de realizar seus desejos. Quando está totalmente focado em si e suas questões, podem perder a capacidade de se abrir e compreender o outro ou as situações que acontecem ao seu redor. Quanto mais teimoso, maior a chance de deixar o egoísmo tomar conta. É preciso não se apegar e se fechar tanto para poder superar esta questão.

Veja mais: Horóscopo mensal: Previsões para todos os signos do zodíaco em setembro de 2022

Leão

A facilidade para liderar e se destacar se desequilibra, o leonino pode ter alguns problemas de ego e egoísmo que afetam seus relacionamentos. Ao querer estar sempre no controle e ser muito exigente, acaba esquecendo seu lado generoso e que se relaciona com honestidade. A empatia, criatividade e admiração por quem se relaciona deve ser trabalhada para que isso não aconteça.

Escorpião

O escorpiano pode se aprofundar muito em si mesmo e em suas dores, o que o faz se fechar para o outro e se colocar no lugar de vítima. Quando isso acontece, o outro passa a ser sempre o culpado e as mágoas atrapalham bastante a relação. Estes mergulhos para fora da realidade fazem com que ele crie armadilhas e sabote os sentimentos; por isso, é importante ser mais flexível e trabalhar a compreensão.

Sagitário

O sagitariano pode pensar muito nas outras pessoas, mas se perde quando passa a querer realizar apenas os próprios desejos. Como está sempre ativo e com novos objetivos, ele pode se esquecer de quem o acompanha na caminhada e acaba tomando atitudes que somente o favorecem. Quando não torna suas conquistas impulsos fanáticos, eles podem se desenvolver de forma mais pacífica. A comunicação e consideração são as soluções para os problemas.

Clique aqui e confira todas as nossas previsões e explicações sobre as personalidades dos signos do zodíaco!