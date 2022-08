O que cada signo precisa desapegar para entrar em setembro de 2022 da melhor forma

Agosto de 2022 chegou ao fim e cada signo precisa se preparar para receber setembro. Para fazer isso da melhor maneira, existem algumas coisas que precisam ser deixadas para trás.

Confira o que é:

Áries

Hora de deixar para trás os hábitos que são ruins para a saúde do seu corpo, mente e coração. É hora de começar a se cuidar mais e ser responsável.

Touro

É preciso que deixar o medo do autoconhecimento no passado. Foque em se conhecer melhor e se surpreenda com os talentos descobertos.

Gêmeos

Deixe a desesperança e descrença para trás e comece a dedicar tempo e energia naquilo que nutre a sua alma.

Câncer

Hora de deixar para trás aquilo que é tóxico e o impede de cuidar da própria saúde mental; desencadeie de ver a transformação que deseja.

Leão

Evite abrir mão do que realmente importa por coisas superficiais. É hora de ouvir o coração com consciência e sabedoria.

Virgem

Chegou o momento de se libertar de alguns bloqueios mentais e emocionais; busque alternativas para superar estes obstáculos com confiança e paciência.

Libra

Hora de deixar para trás a impulsividade e começar a refletir com profundidade. A meditação é sua melhor amiga em setembro de 2022.

Escorpião

Deixe no passado o medo de se envolver com as pessoas e confiar. Não seja ingênuo, mas também abaixe algumas barreiras que o deixam isolado.

Sagitário

Não tenha mais receio de explorar medos e se conectar com a intuição, espiritualidade e sonhos. Isso ajudará a definir maiores metas e ter maturidade.

Capricórnio

Não tenha mais medo de colocar a mão na massa e planejar de verdade o futuro que deseja. Chegou a hora de se alinhar com a realidade, clarezas e ambições.

Aquário

Hora de deixar para trás a impaciência e o medo de crescer. Cultive atitudes mais sóbrias e sábias para evoluir, sem medo de cortar o que só o prende.

Peixes

Não tenha mais medo de olhar para os relacionamentos e enxergar se eles se alinham com as suas metas. Existe um grande poder de transformação positiva em sua vida nos próximos seis meses.

