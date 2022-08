Como iniciar um relacionamento aberto? Essas são as 5 dicas de uma especialista

Iniciar um relacionamento amoroso não é algo simples, ainda mais se esse tipo de relacionamento ainda for cercado de tabus, como no caso de uma relação aberta. Contudo, uma pesquisa recente de uma empresa que vende brinquedos sexuais constatou que um em cada quatro britânicos (27% dos entrevistados) consideraria viver em um relacionamento aberto. Ou seja, não é algo tão incomum e os números podem crescer cada vez mais com o tempo e as mudanças no estilo de vida da sociedade.

Se você é do tipo de pessoa que pensa em viver essa relação, a sexóloga Ness Cooper dá cinco dias para que você tenha sucesso se abrindo para isso.

Estabeleça os limites do seu relacionamento aberto

Um dos pensamentos mais comuns que as pessoas têm antes mesmo de compreender uma relação aberta é achar que não existem sentimentos, regras ou limites. É preciso se fazer perguntas como “Eu estou abrindo meu relacionamento para ter vários parceiros românticos, ou estou esperando que eu e meu parceiro apenas vejamos outros para sexo casual e brincadeiras eróticas?”

Comunicação é fundamental

Em qualquer tipo de relacionamento, seja ele aberto ou fechado, a comunicação é tudo. “Todo mundo terá limites sexuais e relacionais variados, e aprender sobre isso pode ajudar a evitar perturbar a dinâmica do relacionamento em que você está”, diz Ness.

Respeite a privacidade um do outro

Nem todas as pessoas vão querer compartilhar sobre as outras relações que ela teve ou tem, por isso é preciso aprender a respeitar a privacidade do seu companheiro.

Conversem sobre a gestão de tempo

Além das tarefas do dia-a-dia, do tempo investido em si mesmo e em outra pessoa, é preciso compreender que adicionando mais alguém ou alguéns na sua vida amorosa você terá que fazer uma melhor gestão de tempo. “Fazer uma agenda com seu parceiro principal [se você tiver um] e outros parceiros é a chave para evitar ciúmes e agendar noites duplas e outras atividades íntimas”, indica a sexóloga.

Converse sobre a prevenção de ISTs

Para que todas as pessoas envolvidas na relação estejam seguras, conversem sobre o uso de camisinha para a prevenção de infecções sexualmente transmissíveis. “Ser examinado para ISTs regularmente também pode ser útil para aumentar a segurança”, finaliza Cooper.

