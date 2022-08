Cientistas criam leite sintético, feito sem vacas - e que não é leite vegetal

Uma alternativa ao leite de vaca - e de outros animais - está perto de chegar às prateleiras dos mercados: cientistas estão criando um “leite sintético”, feito de proteína animal, mas sem envolver a ordenha de nenhum bicho. E não, não é leite vegetal - de soja, aveia e afins.

O leite é um alimento importante para o ser humano. Mesmo após o fim da amamentação, continuamos consumindo, a partir da ordenha de outros animais.

Nas últimas décadas, o mundo tem tomado consciência do impacto ambiental que imensos rebanhos podem causar, de problemas na camada de ozônio a desmatamento desenfreado.

Por conta disso, pesquisadores de todo o mundo buscam por alternativas ao leite de origem animal. A nova tecnologia é conhecida como “fermentação de precisão”, produzindo biomassa cultivada a partir de celular - segundo o portal Phys, especialista em ciência e tecnologia.

E o sabor? Cientistas garantem o mesmo sabor, aparência e textura que o leite de origem animal, consumido hoje em dia.

A “fermentação de precisão” começa com um processo que introduz levedura e usa a técnica para produzir as mesmas proteínas encontradas no leite de vaca.

A novidade pode não estar tão longe de se popularizar: nos Estados Unidos, já existe uma empresa que faz o tal leite sintético para fabricação de sorvetes; na Austrália, esse tipo de leite já está sendo desenvolvido e deve atingir consumidores preocupados com as mudanças climáticas.

Segundo a empresa australiana CSIRO, as proteínas que a levedura produz são as responsáveis pelas principais propriedades do leite, contribuindo para a textura cremosa e a capacidade de fazer espuma.

O leite sintético recebe adição de minerais, açúcares, gorduras e sabores à essa base, ao final do processo, para criar o produto que vai para as prateleiras.

Ainda existem, claro, desafios a serem superados, especialmente no que diz respeito a se tornar uma alternativa plenamente justa, sustentável e viável ao leite de origem animal.

