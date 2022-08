Cães gigantes! Essas são as maiores raças caninas do mundo Imagem: Pexels

Quanto maior o cão, mais espaço ele vai precisar para se sentir confortável. Então se você estiver procurando um cãozinho para adotar, tenha isso em mente. E se a sua decisão já está feita e você optou por uma raça gigante, confira as sugestões a seguir, com as cinco raças de cães maiores do mundo.

Cão da Montanha dos Pirineus

O nome é grande para combinar com a raça. Eles são cães de pastoreio com origem na França e como todos os pastores, são inteligentes, estão sempre em alerta e ativos. Pelo seu tamanho, eles devem ser criados em um lugar com muito espaço e ao livre, ainda mais por serem territoriais e independentes. Podem chegar em 82 centímetros e pesar mais de 50 quilos.

Mastim

O Mastim é uma categoria de cães que engloba cães de porte grande. São os principais animais de guarda do Reino Unido, em virtude da sua postura e por ser muito paciente. Podem medir 91 centímetros e pesar 100 quilos. Pelo tamanho e peso, podem desenvolver doenças cardíacas e problemas nas articulações.

LEIA TAMBÉM: As melhores raças de CÃES para conviver em FAMÍLIA

São Bernardo

Além do tamanho gigante, a pelagem do São Bernardo os tornam maiores ainda. Em altura chegam em 91 centímetros e o peso fica na casa 120 quilos. De acordo com o site Meganotícias, a raça era menor, porém condições genéticas e de cruzamento fizesse com que a raça crescesse e em contrapartida desenvolvesse doenças como epilepsia e problemas nas articulações. São amigáveis, gentis e ótimos para as crianças, pois são bem calmos.

Lébrel irlandês

Lébrel ou Wolfhound irlandês é uma raça do Reino Unido. Segundo dados, as fêmeas chegam em até 71 centímetros e 40 quilos, mas os machos podem ir dos 79 aos 100 centímetros (1 metro). o tamanho e a estrutura física transforma o cão em um ótimo atleta, que amam correr.

Dogue Alemão

O Dogue Alemão está entre as maiores raças de cães do mundo. Possui uma altura mínima de 72 centímetros para as fêmeas e 80 centímetros para os machos e o peso varia de 45 a 90 quilos. Dois cães da raça já apareceram no livro dos recordes: Ferddy chegou em 2,26 metros e George media 109 centímetros do chão até as omoplatas.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Essa raça de cachorro brasileira É PROIBIDA de ser criada na Europa. Descubra o motivo

⋅ Raças de cães que se dão bem com outros animais

⋅ Golpe do vira-lata: mulher gasta R$ 2,4 mil em gato raro e recebe animal depilado