A sequência ‘apocalíptica’ captada pelo Telescópio Webb da NASA no espaço; confira imagens

Os redemoinhos hipnotizantes da Galáxia Fantasma são magníficos em qualquer luz. Pensando nisso, a NASA divulgou recentemente três visões diferentes da mesma região.

Como detalhado pela NASA, a primeira imagem mostra a visão de infravermelho médio do Telescópio Webb, a segunda imagem combina dados e a última imagem exibe a visão óptica do Hubble.

Com os poderes de dois telescópios espaciais combinados, é possível obter uma visão mais completa do universo.

Enquanto Telescópio Hubble revelou anteriormente áreas brilhantes de formação estelar em comprimentos de onda visíveis e ultravioleta, a visão infravermelha de Webb está ajudando a identificar essas regiões, medir com precisão as massas e idades dos aglomerados de estrelas e obter informações sobre a poeira interestelar. Esta observação faz parte da pesquisa PHANGS.

Imagem 1 - Visão de infravermelho médio da Webb

Como detalhado pela NASA, filamentos cinza delicados, semelhantes a teias, formam um padrão espiral que serpenteia para fora do centro da galáxia.

Esses braços espirais são traçados por azul e rajadas de rosa, que são regiões de formação de estrelas. Um aglomerado salpicado de estrelas jovens brilha em azul no coração da galáxia.

Imagem 2 - Visualização Combinada Hubble e Webb

Nesta imagem, os dados de infravermelho médio do Webb foram combinados com dados ópticos do Hubble. Filamentos vermelhos rendilhados em espiral saindo do centro da galáxia são sobrepostos sobre um campo preto salpicado de pequenas estrelas azuis.

Os filamentos vermelhos contêm picos de rosa brilhante, que são regiões de formação de estrelas. A cor vermelha é poeira, e laranjas mais claros na poeira significam que a poeira é mais quente. As estrelas mais velhas mais pesadas mais próximas do centro da galáxia são ciano e verde e contribuem para um brilho esverdeado no núcleo.

Imagem 3 - Visão Óptica do Hubble

Braços esculpidos de filamentos marrons em espiral saindo de um núcleo galáctico brilhante. Os braços têm pops de rosa, que são regiões de formação de estrelas.

Ainda de acordo com as informações, estrelas azuis são salpicadas em todo o fundo escuro. Confira imagens (em sequência):

Texto com informações da Agência Espacial Americana