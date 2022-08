Testes de percepção cronometrados podem ser ainda mais interessantes quando se trata de desafiar quem o realiza. Caça-palavras são ótimas ferramentas, quando se trata de explorar essa habilidade.

Para entender se há essas características, você pode entrar neste desafio e procurar onde está localizada a palavra “bolo” na figura abaixo. O caça-palavras deve ser solucionado dentro de 30 segundos! Confira:

99% das pessoas não conseguem encontrar ‘BOLO’ nesta imagem em 30 segundos (Metro World News)

O desafio em questão irá estimular sua habilidade analítica de uma forma considerável. Caso resolva no tempo estipulado, será ainda melhor. Se você acredita ser fera em desafios como este, continue praticando conosco.

Se concluiu o caça-palavras sem consultar o resultado, saiba que fez um belo trabalho! Caso contrário, não se preocupe. Afinal, este não é um teste tão simples. Abaixo você confere a resposta do desafio:

Resposta:

99% das pessoas não conseguem encontrar ‘BOLO’ nesta imagem em 30 segundos (Metro World News)

Viu só como a resposta se encontra na horizontal da figura? Desta forma o grau de dificuldade aumenta, bem como a habilidade de percepção.

Apenas quem possui um olhar impecável consegue encontrar ‘BELA’ nesta imagem

Se você gostou do caça-palavras anterior, poderá explorar mais um abaixo. Desta vez, o teste se trata de localizar uma palavrinha um pouco diferente. A estrutura é a mesma, porém se trata de outra palavra. Consegue localizar “bela” no quadro abaixo? Vamos ver se você possui uma bela e impecável visão... Observe com muita atenção!

Apenas quem possui um olhar impecável consegue encontrar ‘BELA’ nesta imagem (Metro World News)

Se você quebrou a cabeça para solucionar o desafio, não se preocupe. Clique neste link e descubra a resposta agora mesmo. Lembre-se: nem tudo é o que parece ser, então deixa a subestimação do teste de lado e corra para conferir.

