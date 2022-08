Receita de mousse de tapioca para inovar no sabor e garantir a sobremesa Foto ilustrativa - Reprodução - YouTube - Canal RedeSeculo21

Quer dar uma mudada no cardápio da sobremesa do dia, mas não sabe o que fazer? O que acha então de aprender uma recomendação de receita de mousse feita com tapioca que é super deliciosa?

Mousse de tapioca

Lista de ingredientes (mousse):

1 gelatina sem sabor;

1 garrafa de leite de coco;

1 caixa de creme de leite;

1 copo (requeijão) de leite líquido;

1kg de tapioca;

1 lata de leite condensado;

100g de coco ralado.

Ingredientes (calda):

200ml de água;

6 colheres de açúcar.

Como preparar sua mousse:

Para começar, coloque em um recipiente a tapioca, o leite e metade da garrafa do leite de coco. Deixe umedecer até notar que ficou macia;

Logo após, você deverá fazer a calda, colocando os dois ingredientes em uma panela, sem mexer, e quando notar que está lisinha e rala, desligue e distribua o conteúdo em uma forma. Reserve;

Agora, você deve colocar no liquidificador e bater o leite condensado, o coco ralado, o creme de leite e o que sobrou do leite de coco;

Siga as instruções indicadas na caixa da gelatina e adicione aos demais ingredientes;

Feito isso, você deverá mesclar essa mistura com a tapioca que havia reservado;

Distribua agora a sua massa na forma com a calda e leve à geladeira entre 2 e 4 horas;

Após esse prazo, desenforme aquecendo o fundo da forma;

Bom apetite!

