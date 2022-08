Procure um MÉDICO se você tem esses 3 SINTOMAS ao ACORDAR

O momento de descanso precisa ser reparador e deve ser utilizado para você recuperar as energias para mais um dia de atividades. Se mesmo depois de dormir a quantidade indicada você ainda acorda cansado ou sonolento, provavelmente existe algo de errado com a sua saúde.

“A chave é observar se a sintomatologia [sintomas] se repete todos os dias, pois isso será um indicador de que esse desconforto específico se deve a algo mais grave do que a má postura ou certos hábitos noturnos”, explica a traumatologista Gemma Pidemunt. Veja a seguir alguns sinais que você deve observar e ficar atento ao acordar, segundo o site Meganotícias (texto em espanhol).

Mãos dormentes

Se você acordar com a mão completamente dormente, sem sentir quando a mexe e com a sensação de formigamento, deve ser observado se isso se repete. Esse sinal pode ser um problema simples, como dormir com uma má postura, mas também pode indicar algo mais sério. “Em geral, geralmente tem origem neurológica. Ou seja, um nervo pode ter sido comprimido em seu caminho desde a medula espinhal ao nível das vértebras cervicais até a própria mão”, explica a doutora. A condição pode ser revertida caso a pressão no nervo seja diminuída.

Formigamento nas pernas

Diferente das mãos dormentes, o formigamento nas pernas é bem menos comum e caso ocorra com frequência, um médico deve ser consultado. A traumatologista explica que o sinal pode ser sentido nas panturrilhas, costas ou na lateral da perna e se espalhar até a sola do pé. “É preciso estar atento e consultar um especialista se esse formigamento for acompanhado de dor ou se mantiver ao longo do tempo, pois podem ser patologias como hérnia de disco, ciática ou uma doença lombar degenerativa”, diz.

Suor excessivo

Em dias mais quentes, acordar molhado de suor é até mesmo comum, mas se isso se repetir sempre, pode ser um sinal clínico. Nas mulheres pode ser associado à menopausa ou e na população em geral um sintoma de refluxo gastroesofágico. A apneia do sono também pode ser a causadora do suor.

ATENÇÃO!

Este texto tem como objetivo apenas informar e não diagnosticar nenhuma doença. Caso tenha dúvidas ou apresente sintomas, consulte um médico e nunca faça o uso de medicamentos sem prescrição.

