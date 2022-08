Usando alguns dos telescópios mais poderosos do mundo, a equipe de investigação do DART da. Agência Espacial Americana (NASA) completou no mês passado uma campanha de observação de seis noites.

Como detalhado pela NASA, o objetivo era confirmar cálculos anteriores da órbita de Dimorphos – o alv do DART – em torno de seu maior asteroide pai, Didymos, confirmando onde o corpo celeste estará localizado no momento do impacto.

O DART, que é a primeira tentativa do mundo de mudar a velocidade e o caminho do movimento de um asteroide no espaço, testa um método de deflexão que pode ser útil se tal necessidade surgir no futuro para defesa planetária.

No entanto, entender a dinâmica da órbita do Dimorphos é importante por razões que vão além de garantir o impacto do DART. Se o DART conseguir alterar o caminho, a lua se aproximará de Didymos, diminuindo o tempo que leva para orbitá-la.

Medir essa mudança é simples, mas os cientistas precisam confirmar que nada além do impacto está afetando a órbita. Isso inclui forças sutis, como o recuo da radiação da superfície aquecida pelo Sol do asteroide, que pode empurrar suavemente o asteroide e fazer com que sua órbita mude.

NASA vai tentar ‘desviar’ asteroide provocando colisão gigantesca no espaço; salvar o planeta de uma possível destruição

Do final de setembro ao início de outubro, na época do impacto do DART, Didymos e Dimorphos farão sua maior aproximação da Terra nos últimos anos a aproximadamente 10,8 milhões de quilômetros de distância.

Como detalhado pela NASA, a equipe conseguiu extrair dos dados o tempo de 11 novos eventos mútuos. Estudar essas mudanças no brilho permitiu aos cientistas determinar com precisão quanto tempo leva para o Dimorphos orbitar o asteroide maior e, assim, prever onde o Dimorphos estará localizado em momentos específicos no tempo, incluindo quando o DART causar impacto. Os resultados foram consistentes com os cálculos anteriores.

Essa campanha de observação não apenas permitiu que a equipe confirmasse o período orbital de Dimorphos e a localização esperada no momento do impacto, mas também permitiu que os membros da equipe refinassem o processo que usarão para determinar se o DART alterou com sucesso a órbita após o impacto e, ao quantos.

Em outubro, a equipe usará novamente telescópios terrestres em todo o mundo para procurar eventos mútuos e calcular a nova órbita de Dimorphos, esperando que o tempo que leva o asteroide menor para orbitar Didymos tenha mudado em vários minutos.

Ainda de acordo com as informações, o DART atingirá sua meta em 26 de setembro de 2022. Confira:

Crédito (Reprodução NASA)

Texto com informações da Agência Espacial Americana