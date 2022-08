Moda: 3 maneiras criativas de usar a bota de cowboy

Um item que muitas vezes fica esquecido dentro do armário e que pode e deve ser usado em várias ocasiões, realmente são as botas de cowboy. E claro, é um dos estilos mais usados desta temporada. A bota de cowboy é bem antiga, mas tornou-se um item atemporal e tem sido adotada por designers, celebridades e estilistas.

Elas estrearam nas passarelas com Ralph Lauren, na década de 1980 e, desde então, são vistas como peças básicas em qualquer guarda-roupas. Hannah Eichler, estilista e editora adjunta do Fashion Finder, falou ao MailOnline sobre a alta das botas:

“As botas de cowboy estão ressurgindo como o estilo de bota do verão. Eles são perfeitos para combinar com vestidos midi florais para o clima mais quente, e nos meses mais frios use-os com seu jeans favorito e uma malha grossa. E a melhor notícia é que, seja qual for o seu orçamento, você pode aproveitar a tendência. Minha dica principal é caçar estilos pré-amados no eBay, Rokit e Vestiaire Collective ou vasculhar estilos de designers à venda configurando um alerta do Google”.

Reunimos aqui algumas das formas mais criativas de usar botas de cowboy para você também entrar na tendência.

Cano curto e tom nude

As botas de cowboy de cano curto podem ser usadas com diversos estilos de roupas. A cor neutra e o comprimento no tornozelo garantem uma forma mais versátil e bem feminina. Os detalhes em metal oferecem um charme adicional e ao mesmo tempo, certo glamour. Experimente usá-las com vestido midi, jeans boyfriend ou saias maxi. Certamente elas farão a diferença no seu visual.

Botas pretas de salto

Pense em um estilo mais contemporâneo do clássico cowboy com seu salto. Os detalhes ficam por conta da biqueira longa e fina que alonga sua silhueta. Se você tem dúvidas com o que usá-la, experimente com um jeans preto e camiseta branca para dar a ideia de uma roupa casual elegante.

Cano longo e cor neutra

Melhor botas de inverno não há, definitivamente. Nas botas de cano longo, temos a sensação de elegância e autenticidade. Experimente no tom marrom chocolate. Ele é discreto e pode ser usado inclusive para o trabalho no outono e no inverno.