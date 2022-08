“Meu casamento à distância é perfeito” diz marido que mora em país diferente da esposa

Eles vivem há aproximadamente 8.500 quilômetros de distância, em uma diferença de horário de oito horas. Colin Pederson e Libby se conheceram em 2018, quando a mulher estava trabalhando em um acampamento de verão em San Bernardino.

“Libby me disse que ela era de um lugar chamado Staffordshire, do qual eu nunca tinha ouvido falar. Tínhamos muito em comum. Nós dois adoramos comer, gostamos de música semelhante e temos um senso de humor semelhante”, relata Colin ao Metro Reino Unido, que tinha 23 anos na época em que conheceu sua até então nova amiga, um ano mais nova.

“Em pouco tempo, era um romance de verão completo”, continua o rapaz. Ele relata que tentou aproveitar ao máximo a presença de Libby pois em setembro ela iria embora. “San Bernardino era minha casa, mas a casa de Libby ficava a milhares de quilômetros de distância e eu não conseguia nem imaginar como seria”.

“Dizer adeus a ela no aeroporto realmente partiu meu coração”

Uma semana ates dela partir, o rapaz disse que a amava, porém, ela havia deixado claro que não gostaria de um relacionamento à distância. “[...] Mas dizer adeus a ela no aeroporto realmente partiu meu coração.”

O Colin diz ter ficado deprimido em casa, até que um tempo depois recebeu uma mensagem da sua ‘paixão de verão’ com o link de uma música e dizendo que sentia a falta dele. A partir daí eles começaram a trocar mensagens e em dezembro daquele ano ele resolveu ir visitá-la no Reino Unido. “Foi como se nunca tivéssemos nos separado”. Após a estadia, eles concordaram em oficializar o namoro à distância, conversando por chamada de vídeo todos os dias.

“Meu casamento à distância é perfeito” dizem marido e esposa que moram em países diferentes Imagem: reprodução (Metro UK).

Em junho de 2019, no aniversário de Pederson, ele recebeu uma surpresa: Libby estava na cozinha de sua casa. “Naquele momento me senti o homem mais sortudo do mundo.”

Pedido de casamento

Já no final daquele ano, ele decidiu pedir a moça em casamento. A conversa ocorreu durante uma viagem de Natal à Liverpool. “Eu não tinha ideia de como fazer um casamento à distância funcionar, mas estava totalmente convencida de que encontraríamos um caminho”.

Em fevereiro de 2020 a mulher resolveu ficar em San Bernadino, cidade do rapaz, com um visto de trabalho de 18 meses, justamente para o casal se conhecer mais e realizar planos futuros. Um mês depois a pandemia chegou e os dois se isolaram em uma casa cedida pelos pais de Colin. Libby ficou com o rapaz até setembro de 2021.

Eles se casaram em 2 de fevereiro de 2022, em Shropshire, Inglaterra, após Colin Pederson solicitar um visto de casamento.

“Foi o melhor dia da minha vida. Quando dissemos nossos votos, parecia que todas aquelas separações e meses de saudade de Libby valeram a pena, porque ela finalmente era minha esposa.”

Após uma mini lua de mel, ele voltou para sua casa. O casal vai continuar o relacionamento à distância até Libby conseguir um green card.

Enquanto o casal não pode viver juntos fisicamente, eles leem, cozinham e assistem filmes por chamada de vídeo, “como um casal normal”.

“Eu amo muito Libby. Mesmo que eu a visse apenas um dia por ano, eu ainda a escolheria em vez de qualquer outra garota no mundo”, finaliza.

