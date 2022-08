Esses apresentadores de televisão abandonaram as suas emissoras e foram para a concorrência

Algumas celebridades fazem tanto sucesso em uma emissora, que é até difícil de lembrar que um dia elas já foram de outros canais. Esse é o caso do Silvio Santos, que na verdade se chama Senor Abravanel. O apresentador já trabalhou na TV Paulista e na Rede Globo antes de se tornar dono da sua própria emissora, o SBT. Veja o caso de outros famosos que trocaram de emissora a seguir, com informações do canal no Youtube ‘Nerd Show’.

Jô Soares

José Eugênio, mais conhecido como Jô Soares, faleceu no último dia 5 de agosto e é lembrado como apresentador dos programas “Jô Soares Onze e Meia”, no SBT, e “Programa do Jô”, na Globo. Porém, aquelas pessoas mais velhas vão se lembrar que Jô nem sempre foi apresentador de televisão e que, na verdade, grande parte da sua carreira foi dedicada ao humor. Ele ganhou notoriedade com os programas “Viva o Gordo”, de 1981 até 1987 e depois o “Veja o Gordo”, de 1987 até 1990.

Serginho Groisman

Assim como Jô e Silvio Santos, Sérgio Groisman está a frente de um programa por muitos anos. ‘Altas Horas’ estreou em 2000, mas antes disso, era colega de emissora de Jô, apresentando o ‘Programa Livre’ no SBT. De acordo com Renato Wamberto, apresentador do canal Nerd Show, A decisão de trocar de emissora não foi fácil, já que Serginho possuía muita liberdade criativa na casa do Silvio Santos e o dono da emissora chegou a oferecer mais dinheiro do que a concorrência para ele continuar, porém Groisman preferiu a Globo.

Faustão

Atualmente na Rede Bandeirantes após ficar na Globo com um único programa por 32 anos, porém essas não tinha sido a sua única participação como apresentador. Antes da estreia do ‘Domingão do Faustão”, em 1989, Fausto Corrêa da Silva já era um velho conhecido da Band, pois fazia parte do ‘Perdidos na Noite’, que passeou pela TV Gazeta, depois pela Record e finalmente na Band, em 1986, onde Fausto ficou mais conhecido.

