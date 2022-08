Com beterraba e gengibre: suco natural caseiro para ter mais energia em sua rotina Foto ilustrativa - Freepik - @dashu83

Buscando alternativas caseiras de suco natural que te ajudem a ter mais energia em sua rotina? Então, garanta já papel e caneta para anotar uma dica de bebida caseira que conta com gengibre e beterraba em sua composição.

E além de ser deliciosa, trata-se de uma recomendação que é super prática e vai bem a qualquer hora do dia. As informações são do portal Boa Forma.

Suco para ter mais energia na rotina

Lista de ingredientes:

500ml de água;

3 colheres (sopa) de linhaça;

2 colheres (sopa) de beterraba crua ralada;

3 rodelas de gengibre;

Xarope de guaraná (a gosto).

Modo de preparo do seu suco:

Comece colocando todos os ingredientes no liquidificador;

Agora, bata até que obtenha uma mescla homogênea;

Se quiser, pode acrescentar gelo;

Então, consuma seu suco de maneira imediata.

Não esqueça disso!

Quando pensamos em energia, é super importante que você garanta o tempo ideal para descansar. Além disso, em caso de qualquer suspeita ou sintoma, você deve procurar imediatamente um centro médico.

Não esqueça que todo o disposto anteriormente é apenas informativo e não tem como finalidade assegurar diagnósticos, tratamentos ou substituir o acompanhamento médico regular.

Atente-se às indicações compartilhadas anteriormente e proteja a sua saúde. Não esqueça que as práticas de consumo são sempre indicadas quando recomendas por profissionais médicos.

