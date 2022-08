Clientes estão se revoltando contra restaurantes e bares na Espanha

Desde que o isolamento social imposto pela pandemia de covid-19 chegou ao fim, restaurantes de todo o mundo estão se virando como podem para recuperar o tempo perdido. Na Espanha, alguns estabelecimentos estão optando por cronometrar o tempo que cada cliente gasta na mesa.

Bizarro? Para os donos dos bares e restaurantes não. A ideia dos lugares que adotam esse tipo de de medida é atender ao maior número possível de clientes, impedindo que alguém fique muito tempo ocupando o espaço sem consumir.

Segundo o portal Viagem e Turismo, estabelecimentos de cidades como Barcelona, Bilbao ou Valência estão ficando no pé dos clientes quanto ao tempo em que ficam no local sem consumir desde a volta do convívio social, com a flexibilização das restrições da pandemia.

O foco são as mesas externas, cuja busca cresceu nesse retorno. Fenômeno similar acontece em São Paulo, que vê um boom de restaurantes e bares com terraços, além das já tradicionais mesas na calçada.

Contudo, na Espanha os clientes agora têm se deparado com cartazes indicando o tempo máximo de permanência nas mesas externas: 15 minutos para um café, 35 minutos para um drink, 40 minutos para um sanduíche e 1h30 para uma refeição.

Existem restaurantes que limitam, inclusive, o número mínimo de pessoas por mesa nessas áreas. Em “horários de pico”, casais e pessoas que vão sozinhas não podem mais ocupar um lugar na área externa, nesses casos.

Não existe nenhuma lei na Espanha que regulamente esse tipo de prática ou mesmo que a proíba. Porém, a clientela espanhola está começando a se revoltar com a decisão e promovendo boicotes a estabelecimentos que tenham cronômetro.

