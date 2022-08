As melhores raças de CÃES para conviver em FAMÍLIA

Se a sua família é grande, com muitas pessoas entrando e saindo de casa há todo instante, não são todas as raças caninas que irão aprovar a movimentação. Além disso, dependendo do tipo de criação e adaptação, alguns cães podem estranhar pessoas que não são do convívio e até mesmo crianças.

Por isso, se você pensa em adotar um cãozinho, mas mora com mais pessoas e tem crianças, é preciso que ele tenha bastante paciência e energia para acompanhar esse ritmo. Veja a seguir quais são as raças mais indicadas.

Labrador

Essa é uma das raças mais inteligentes que existem e também uma das mais indicadas para as crianças. Apesar do porte grandes, são meigos, amigáveis, responsáveis e pacientes. E claro, muito enérgicos, por isso vão prender a atenção das crianças por várias horas do dia com inúmeras brincadeiras e corridas pela casa.

Poodle

Os poodles são conhecidos pela sua elegância, mas as qualidades não param por aí. Eles também se mostram inteligentes e com muita energia, além de ser um dos cães com maior longevidade. É a melhor escolha para quem sofre de alergia, pois são parcialmente hipoalergênicos.

Beagle

Com uma carinha muito amigável, os beagles se mostram enérgicos, inteligentes e também independentes. São ótimo para as crianças pois adoram uma bagunça, além da manutenção dos pelos ser relativamente fácil comparado aos outros cães da lista, já que sua pelagem é bem curta.

