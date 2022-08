Com o recurso de solicitar dados da conta, o usuário pode solicitar e exportar um relatório com as configurações e os dados da sua conta do WhatsApp.

Esse relatório não inclui suas mensagens. Para ter acesso às suas mensagens fora do app, você pode exportar seu histórico de conversas.

Truque rápido para abrir o documento ‘secreto’ do WhatsApp que revela tudo o que o app sabe sobre você.

Como detalhado pelo blog do app, esse recurso não está disponível no WhatsApp Web/Computador. Solicitar relatório:

Abra o WhatsApp e toque em Configurações > Conta > Solicitar dados da conta.

Toque em Solicitar relatório. A tela atualizará, mostrando o status Solicitação enviada.

Geralmente, o relatório fica disponível três dias após a data da solicitação. Você poderá consultar a data de disponibilização em ‘Pronto até o dia’ enquanto aguarda seu relatório.

Depois de solicitar o relatório, você não poderá desfazer nem cancelar a solicitação pendente.

“Se você mudar de número de telefone ou apagar sua conta, sua solicitação pendente será anulada e você precisará solicitar outro relatório para ter acesso aos dados da sua conta”, detalhou.

Baixar e exportar o relatório

Quando o relatório estiver disponível para download, o usuário receberá a seguinte notificação do WhatsApp no aparelho: “O relatório de dados da sua conta está disponível”.

A tela Solicitar dados da conta no WhatsApp informa quanto tempo o relatório permanecerá disponível para download antes de ser apagado dos nossos servidores.

Como o relatório contém informações pessoais, tenha cuidado ao armazenar, enviar ou carregá-lo em outros serviços.

Toque em Baixar relatório. Um arquivo ZIP com arquivos HTML e JSON será baixado em seu celular.

Após o download, toque em Exportar relatório > EXPORTAR ou Exportar relatório. Você não poderá visualizar o relatório baixado no WhatsApp.

Ao visualizar a área de compartilhamento, toque no aplicativo para o qual você deseja exportar o relatório. Por exemplo, você pode enviar uma cópia do relatório para você mesmo por e-mail.

Ainda de acordo com as informações, após o download do relatório, você poderá apagar permanentemente a cópia baixada em seu aparelho.

“Para isso, toque em Apagar relatório > APAGAR ou Apagar relatório na tela Solicitar dados da conta. Apagar o relatório não apaga os dados da sua conta do WhatsApp”, finalizou.

