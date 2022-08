Relacionamento: 3 perguntas de amor-próprio a se fazer antes de entrar em uma relação

Se comprometer a estar do lado de alguém não é uma decisão tão simples a ser tomada. Relacionamento não se trata de esporte, pois a responsabilidade afetiva é um fator que deve se fazer presente.

Embora o parceiro deva ser avaliado, você também deverá realizar uma autoavaliação. Desta forma, irá entender se está pronto para dar um passo adiante sem comprometer seu bem-estar.

Caso você entre em um relacionamento sem avaliar essas questões, pode facilmente sair machucado – ou machucar o outro. Na busca de evitar tal situação, continue lendo este artigo extraído do portal Nueva Mujer.

Muitas vezes não estamos prontos e nos deixamos levar pela fantasia do momento ou pela promessa de um amanhã melhor. No entanto, isso só nos aproxima de cometer erros antigos (ou novos) e podemos até machucar o outro.

3 perguntas de amor-próprio antes de entrar em uma relação

1. Eu superei meu parceiro anterior?

Você tem que ter certeza de que superou seu passado, além de não forçar as coisas com as pessoas que aparecem? Parceiros não devem servir como tapa-buraco.

Ir passo a passo permite fechar ciclos, curar feridas e tomar a decisão de dar seu coração pelas razões certas.

2. Estou determinado a me comprometer?

Em diversos casos, não estamos realmente dispostos a dar tudo ou nos esforçar ao máximo para que o relacionamento prospere. Como consequência, as conexões são rasas e fracas.

Do mesmo modo, nos deixamos influenciar pelo nosso círculo social, um sentimento de solidão ou desejo sexual.

Nenhum desses três deve ser fatores para entrar em um relacionamento. É primordial que exista: amor, tempo, comprometimento, disposição, paciência, energia emocional e realização de objetivos juntos.

3. O que aprendi com meus relacionamentos anteriores?

Um questionamento poderoso para quebrar velhos padrões, de acordo com o Step To Health. Dessa forma, você poderá trabalhar essas falhas para ter um relacionamento mais saudável, por exemplo, se foi desconfiança, falta de tempo ou queda na monotonia.

Também é importante analisar que tipo de relacionamento você procura e se ambos partilham da mesma conexão. Se for uma aventura ou algo sério, os dois devem ter esse acordo muito bem esclarecido. Essa é uma maneira segura de proteger seu coração, não perder tempo e incentivar a comunicação.