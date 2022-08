Esses são os segredos das marcas famosas

Para você o clichê que diz “a publicidade é a alma do negócio” faz sentido? Independentemente da resposta, é a partir dela que muitas pessoas acabam comprando o produto e deixando algumas marcas famosas. Porém, além do forte poder da comunicação a partir da publicidade, algumas empresas escondem ‘segredos’ que não são percebidos por grande parte do público, mas o canal ‘Nerd Show’ desvendou algum deles. Ficou curioso? Então veja a seguir os segredos de marcas famosas que você nunca descobriu.

C escondido do Carrefour

A rede internacional de supermercados Carrefour foi fundada na França em 1959 e se tornou referência no mundo todo. De acordo com o apresentador do canal. O Brasil foi escolhido como o primeiro país do continente americano para receber uma unidade e para crescer, a empresa foi comprando outros mercados. Mas a curiosidade não é essa.

Você já tentou decifrar a logo do Carrefour? Para algumas pessoas, parecem um rostinho com um chapéu vermelho. Outras enxergam uma âncora. Mas a verdade é que o logo é um simples C. Ele não é percebido tão rapidamente pois a sua cor é branca, logo se mistura com o fundo branco. As cores representam a bandeira da França. Além disso, ‘carrefour’ significa ‘cruzamento’, por isso existem as setas. A palavra faz referência ao local da primeira loja, que era um cruzamento.

O ‘Frango da Sadia’ é o Gasparzinho?

Um tempo atrás, circulou a informação de que o ‘frango da Sadia’ era o personagem Gasparzinho fantasiado.

Porém, isso não passou de uma brincadeira. Mas afinal, quem é esse mascote? Chamado de Lequetreque, ele foi criado em 1971 pelo publicitário Francesc Petit. A ideia era demonstrar que o frango ficava pronto muito rápido, por isso ele usa capacete, para representar a velocidade.

Sorriso da Amazon não é um sorriso

Gigante das vendas online, a Amazon é muito conhecida principalmente quando se fala em livros. Isso acontece pois, seu criador Jeff Bezos notou uma demanda por esse tipo de produto na internet, que estava começando a crescer no mundo. Bezos foi até Seattle, Washington (EUA) para fundar a marca, em 1994, pois lá era um grande polo de distribuição de livros. O negócio deu muito certo e nome Amazon com um sorriso em baixo é sempre lembrado pelos consumidores de produtos da internet.

Contudo, a logo não é apenas um sorriso aleatório. A seta amarela liga as letras ‘A’ e ‘Z’, informando que existem todos os tipos de produtos no site.

