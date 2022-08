Essa raça de cachorro brasileira É PROIBIDA de ser criada na Europa. Descubra o motivo

Os cães são ótimos companheiros e visto até como membros da família. Dependendo das características e modo de criação, algumas raças podem ser um pouco mais bagunceiras, outras mais calmas e algumas ainda vistas como ‘perigosas’. Em virtude disse, existem países que restringem raças caninas em seus territórios, e uma delas é até mesmo brasileira. Confira a seguir quais são.

Fila Brasileiro

o cão de origem brasileira tem como mistura pastores que foram trazidos na colonização de Portugal. Segundo o blog Dog, ficou muito popular no país nas décadas de oitenta e noventa. É um cão de porte grande que pode pesar 70 quilos e medir 75 centímetros. Sua proibição ocorre em lugares como Inglaterra, Austrália, Dinamarca, além de Nova Zelândia e Israel.

Pitbull

Uma das raças de cães mais conhecidas, o American Pit Bull Terrier tem um porte físico forte, sendo considerado um cão bravo e com restrição em lugares como Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Bélgica, França, Dinamarca, Polônia, Nova Zelândia, Finlândia e Noruega.

Staffordshire Bull Terrier

Parecido com o Pitbull, o Staffordshire Bull Terrier surgiu na Inglaterra, e também impõe respeito aonde chega. Assim como o seu irmão americano, é visto como um cão perigoso, porém é uma raça de enorme coração e que precisa de um bom treinamento, assim como diversas outras. Não são bem-vindos em Porto Rico, Colômbia, Reino Unido, Irlanda, Espanha, Suécia, Rússia, Catar e Noruega.

Bull Terrier

Um cãozinho muito aventureiro, com um porte físico atlético. Caso não haja treinamento adequado, podem ser bem bagunceiros. Também são originários da Inglaterra e restritos na Alemanha, Israel e Reino Unido.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

ATENÇÃO!

É importante lembrar que todas as raças caninas precisam de treinamento para um bom comportamento, atenção e carinho, além de um ambiente de convívio adequado, com alimentação saudável, água e um local para descanso. Caso o animal de estimação não receba as melhores condições, ele pode apresentar comportamentos agressivos em virtude do estresse, independentemente da sua raça.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

