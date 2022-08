LOUD e FURIA decidem a última vaga para a final do CBLOL 2022!

Neste domingo, 28 de agosto, foi disputada a última vaga para a grande final do Campeonato Brasileiro de League of Legends, que acontece no próximo dia 3 de setembro no Ginásio do Ibirapuera.

Disputando a final da chave inferior, LOUD e FURIA tentando conquistar a vaga para enfrentar a paiN na grande final da competição.

Na primeira partida da série melhor de cinco (Md5), as equipes vieram com tudo para o stage e mostraram que tem tudo para oferecer uma serie extremamente pegada e cheia de emoção para os torcedores.

Com começo explosivo, a FURIA conseguiu se colocar a frente no placar de ouro com poucos minutos de jogo, no entanto a LOUD correu atrás do prejuízo e em duas lutas bem executadas se colocou de volta no jogo.

A partir daí, o caminho para a base da FURIA ficou livre e a LOUD seguiu para abrir a série em 1 a 0.

Jogo decisivo

O segundo jogo do dia pode colocar a LOUD a um ponto de fechar a série e fazer uma reedição da final da chave superior contra a paiN.

E por tudo que aconteceu nos primeiros minutos do jogo, ficou claro que a LOUD veio forte para a partida na intenção de pressionar a FURIA.

Leia também: LOUD e paiN Gaming decidem a primeira vaga para a final do CBLOL 2022

De forma incisiva a LOUD colocou vantagem em todos os aspectos do jogo. Com eliminações, objetivos e mapa a seu favor, os jogadores apenas precisaram administrar as vantagens para fazer a FURIA precisar de um milagre para virar o jogo.

Apesar de esboçar uma reação, os Panteras não conseguiram reagir e viram a LOUD abrir um 2 a 0 na série!

A um ponto da vitória

O terceiro jogo do dia pode cravar a vaga da LOUD para a grande final do CBLOL contra a paiN Gaming na próxima semana. Para levar a partida para o jogo de número quatro, a FURIA precisa da vitória.

Apesar de começar bem no jogo, a FURIA logo viu a situação desandar após uma jogada na rota inferior que garantiu três abates nas mãos do atirador da LOUD.

E não teve jeito, jogando com a vantagem a FURIA ficou sem chances de recuperar a série e viu a LOUD encerrar a série em 3 a 0!

Com isso, paiN Gaming e LOUD se reencontram na final do CBLOL 2022, dia 3 de setembro no Ginásio do Ibirapuera.